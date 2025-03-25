Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выдохнул — и попал: рассказываем, как не стать жертвой сломанного алкотестера
Весенний ритуал от медведки — простой состав, который спасает грядки
Топ-7 самых вкусных сортов картофеля для дачи
Эти 16 продуктов остановят неконтролируемый жор: ешьте и худейте
Новый налог на контейнеровозы из Китая разорит Америку? Фермеры США бьют тревогу
Первые минуты — особенные! Учёные раскрыли тайну ранних пташек с высоким IQ
Переломный момент для Олимпиады-2026: Колобков призвал готовиться, несмотря ни на что
Звезда Белого лотоса рассказала о влиянии сериала на её жизнь
Чикунгунья атакует: эпидемия возвращается спустя 20 лет

Все плюсы и минусы бразильской эпиляции, которые вы должны знать

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Бразильская эпиляция — одна из самых популярных процедур для удаления волос в интимной зоне. Она помогает достичь длительного эффекта гладкости, но имеет свои особенности и нюансы. Стоит ли решаться на такую процедуру? Давайте разберёмся.

Фигура девушки
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Фигура девушки

Плюсы бразильской эпиляции

  • Долговечность. Один из главных плюсов — эффект от бразильской эпиляции сохраняется от 3 до 6 недель, в зависимости от индивидуальных особенностей.
  • Меньше вросших волос. В отличие от бритья, эпиляция воском или сахаром удаляет волосы с корнями, что помогает снизить вероятность вросших волос.
  • Гладкость. Процедура оставляет кожу абсолютно гладкой, без раздражений, если соблюдать правильный уход.

Минусы и нюансы процедуры

  • Болезненность. Процедура может быть болезненной, особенно в чувствительных зонах. Однако с течением времени боль уменьшается, так как волосы становятся слабее.
  • Риски раздражения. Если не следить за кожей после эпиляции, могут возникнуть раздражения и покраснения, особенно при недостаточном уходе.
  • Цена. Бразильская эпиляция, как правило, стоит дороже, чем другие методы депиляции, такие как бритье или использование кремов.

Подготовка к процедуре

Перед бразильской эпиляцией важно подготовить кожу. Нужно избегать солнечных ванн и использовать увлажняющие средства, чтобы минимизировать риск раздражения.

Бразильская эпиляция — отличный способ добиться долгосрочного эффекта гладкости, но стоит помнить о нюансах и правильно подготовиться. Если вы готовы к процедуре и готовы соблюдать правила ухода, она может стать вашим идеальным выбором для красоты и комфорта.

Уточнения

Эпиля́ция — искусственное удаление волос (от фр. épiler — удалять волосы) посредством разрушения волосяных луковиц тем или иным способом, чаще всего электрическим разрядом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Еда и рецепты
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное Аудио 
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Шоу-бизнес
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года Аудио 
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Домашние животные
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Раскрыта тайна древнего Мегиддо: как находки археологов переплетают Библию и историю Игорь Буккер Возможен ли мир России с Украиной? Виктор Пахомов Армения начинает процесс вступления в Евросоюз. Популизм Пашиняна приведёт к печальным последствиям Любовь Степушова
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
Последние материалы
Выдохнул — и попал: рассказываем, как не стать жертвой сломанного алкотестера
Весенний ритуал от медведки — простой состав, который спасает грядки
Топ-7 самых вкусных сортов картофеля для дачи
Эти 16 продуктов остановят неконтролируемый жор: ешьте и худейте
Новый налог на контейнеровозы из Китая разорит Америку? Фермеры США бьют тревогу
Первые минуты — особенные! Учёные раскрыли тайну ранних пташек с высоким IQ
Переломный момент для Олимпиады-2026: Колобков призвал готовиться, несмотря ни на что
Все плюсы и минусы бразильской эпиляции, которые вы должны знать
Звезда Белого лотоса рассказала о влиянии сериала на её жизнь
Чикунгунья атакует: эпидемия возвращается спустя 20 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.