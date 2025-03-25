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Филлеры в губы или естественная красота: узнайте, что выбирают современные девушки

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Губы всегда были важной частью женской привлекательности, но вопрос об их увеличении остаётся актуальным. С каждым годом тренды меняются, и сегодня наблюдается рост интереса к естественности. Если раньше инъекции филлеров были популярны, сейчас всё больше женщин и мужчин выбирают натуральный вид губ. Так что же актуальнее — филлеры или натуральность?

Увеличение губ
Фото: freepik.com by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Увеличение губ

Филлеры в губы: плюсы и минусы

Процедура увеличения губ с помощью гиалуроновой кислоты помогает придать объём, улучшить контур и увлажнить кожу. Это отличный способ скорректировать асимметрию и сделать губы более привлекательными. Однако результат носит временный характер — от 6 до 12 месяцев, а затем потребуется повторная процедура. Кроме того, неудачный результат или аллергическая реакция могут стать неприятным сюрпризом.

Натуральность в тренде

Естественность стала символом красоты и здоровья. Звезды, такие как Кейт Мосс и Джей Ло, давно отказались от инъекций и вернулись к природным формам. Сегодня в тренде лёгкий макияж, ухоженная кожа и натуральные губы, которые выглядят гармонично и свежо.

Что выбрать?

Если вы хотите немного увеличить объём губ или скорректировать их форму, филлеры могут стать хорошим выбором. Но если ваша цель — следовать тренду натуральности, то не стоит рисковать. Вместо этого лучше сосредоточиться на правильном уходе за кожей губ и макияже, который подчеркнёт их естественную красоту.

Инъекции филлеров — это не обязательное правило для красоты, а выбор, который зависит от личных предпочтений. Натуральность остаётся на пике популярности, но если хочется изменений, важно тщательно подходить к выбору специалиста и не забывать об уходе за губами.

Уточнения

Гу́бы рта — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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