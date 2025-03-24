Этот ужин творит чудеса — ешьте и не бойтесь поправиться

Многие считают, что поздний ужин – главный враг стройной фигуры. Однако набор веса зависит не только от времени приёма пищи, но и от её состава. Если правильно подобрать продукты, ужин может быть сытным, полезным и не навредить фигуре.

Фото: https://www.freepik.com by prostooleh Здоровое питание

Принципы лёгкого ужина

Чтобы избежать лишних килограммов, стоит соблюдать несколько правил:

Ужинать за 2–3 часа до сна, чтобы организм успел переварить пищу. Отдавать предпочтение белкам и клетчатке, так как они хорошо насыщают. Исключить простые углеводы (выпечку, сладости), которые быстро превращаются в жир. Контролировать размер порции, не переедая перед сном.

Лучшие продукты для лёгкого ужина

Постное мясо и рыба – курица, индейка, нежирная говядина, лосось, тунец.

– курица, индейка, нежирная говядина, лосось, тунец. Овощи – свежие, запечённые или тушёные, особенно брокколи, шпинат, кабачки.

– свежие, запечённые или тушёные, особенно брокколи, шпинат, кабачки. Творог и йогурт – источник белка, который помогает мышцам восстанавливаться.

– источник белка, который помогает мышцам восстанавливаться. Яйца – омлет с овощами – отличный вариант для лёгкого ужина.

– омлет с овощами – отличный вариант для лёгкого ужина. Бобовые – фасоль, чечевица или нут дают чувство сытости надолго.

Ужин не обязательно исключать из рациона, если выбирать правильные продукты. Белковая пища и овощи помогут насытиться без вреда для фигуры, а сбалансированный подход к питанию предотвратит вечерние переедания.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.



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