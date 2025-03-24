Этот ужин творит чудеса — ешьте и не бойтесь поправиться

Многие считают, что поздний ужин – главный враг стройной фигуры. Однако набор веса зависит не только от времени приёма пищи, но и от её состава. Если правильно подобрать продукты, ужин может быть сытным, полезным и не навредить фигуре.
Чтобы избежать лишних килограммов, стоит соблюдать несколько правил:
Ужин не обязательно исключать из рациона, если выбирать правильные продукты. Белковая пища и овощи помогут насытиться без вреда для фигуры, а сбалансированный подход к питанию предотвратит вечерние переедания.
У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.
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