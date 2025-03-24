Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свежевыжатый и бесполезный? Что скрывают овощные соки
Как правильно сеять капусту, чтобы всходы порадовали уже через 5 дней
Почему зимой кошки становятся электрическими? Научное объяснение странного феномена
Никогда больше не стирайте вещи при 40 градусах: этот лайфхак сэкономит вам кучу денег
Мелочи, которые выдадут вас с головой: что не понравится даже вежливому ГАИшнику
Как аэробика спасает сосуды: упражнения, которые нужно включить уже сегодня
Забудьте о голоде и токсинах: 3 рецепта овсяного смузи, меняющие жизнь и фигуру
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Город без прошлого: в Мумбаи важно лишь настоящее и будущее — философия жизни мегаполиса

Этот ужин творит чудеса — ешьте и не бойтесь поправиться

Моя семья » Красота и стиль

Многие считают, что поздний ужин – главный враг стройной фигуры. Однако набор веса зависит не только от времени приёма пищи, но и от её состава. Если правильно подобрать продукты, ужин может быть сытным, полезным и не навредить фигуре.

Здоровое питание
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Здоровое питание

Принципы лёгкого ужина

Чтобы избежать лишних килограммов, стоит соблюдать несколько правил:

  1. Ужинать за 2–3 часа до сна, чтобы организм успел переварить пищу.
  2. Отдавать предпочтение белкам и клетчатке, так как они хорошо насыщают.
  3. Исключить простые углеводы (выпечку, сладости), которые быстро превращаются в жир.
  4. Контролировать размер порции, не переедая перед сном.

Лучшие продукты для лёгкого ужина

  • Постное мясо и рыба – курица, индейка, нежирная говядина, лосось, тунец.
  • Овощи – свежие, запечённые или тушёные, особенно брокколи, шпинат, кабачки.
  • Творог и йогурт – источник белка, который помогает мышцам восстанавливаться.
  • Яйца – омлет с овощами – отличный вариант для лёгкого ужина.
  • Бобовые – фасоль, чечевица или нут дают чувство сытости надолго.

Ужин не обязательно исключать из рациона, если выбирать правильные продукты. Белковая пища и овощи помогут насытиться без вреда для фигуры, а сбалансированный подход к питанию предотвратит вечерние переедания.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Садоводство, цветоводство
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы Аудио 
Плодородие сгорит вместе с мусором — что категорически нельзя добавлять в садовую золу
Садоводство, цветоводство
Плодородие сгорит вместе с мусором — что категорически нельзя добавлять в садовую золу Аудио 
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Зарубежное кино
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Раскрыта тайна древнего Мегиддо: как находки археологов переплетают Библию и историю Игорь Буккер Возможен ли мир России с Украиной? Виктор Пахомов Армения начинает процесс вступления в Евросоюз. Популизм Пашиняна приведёт к печальным последствиям Любовь Степушова
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
Последние материалы
Никогда больше не стирайте вещи при 40 градусах: этот лайфхак сэкономит вам кучу денег
Мелочи, которые выдадут вас с головой: что не понравится даже вежливому ГАИшнику
Как аэробика спасает сосуды: упражнения, которые нужно включить уже сегодня
Этот ужин творит чудеса — ешьте и не бойтесь поправиться
Забудьте о голоде и токсинах: 3 рецепта овсяного смузи, меняющие жизнь и фигуру
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Город без прошлого: в Мумбаи важно лишь настоящее и будущее — философия жизни мегаполиса
Соискатели атакуют: число резюме растёт, а вакансий всё меньше
10 комнатных растений, которые могут долго обходиться без полива
Роза Сябитова поставила дочери ограничение на рождение детей: не всегда буду рядом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.