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Смоки 2.0: новый макияж глаз, который работает и в офисе, и на вечеринке

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Когда-то дымчатый макияж глаз был обязательной частью вечернего образа. Но времена меняются — теперь смоки айс уверенно прописался и в дневном макияже. Он сочетается с джинсами, белыми рубашками и даже базовыми костюмами. Всё благодаря новой, облегчённой версии макияжа: без тяжёлого черного контура и плотной тушёвки, но с мягкими градиентами и полупрозрачными текстурами.

Макияж смоки айс
Фото: Designed by Freepik by halayalex is licensed under Public domian
Макияж смоки айс

Чтобы макияж не выглядел перегруженным, визажисты советуют

  • Начинать с тёмного оттенка у линии ресниц.
  • В центре века использовать более светлый цвет.
  • В складку наносить самый нейтральный и тщательно растушёвывать.

Для стойкости макияжа важно использовать кремовую подложку: тинт, гелевые тени или карандаш. Их необходимо растушевать сразу — у вас есть всего 30-40 секунд до фиксации.

Особенно эффектно смоки смотрится в благородных тонах: от графитового до шоколадного. Если хочется экспериментов — подойдут бордо, тёмно-зелёный или синий. Для повседневного образа подойдут кофейный, беж и серо-розовый.

Совет для обладательниц нависшего века: вытягивайте форму макияжа к вискам. Это создаст лифтинг-эффект и визуально "подтянет" взгляд.

Чего точно стоит избегать

  • Опущенной растушёвки, которая делает взгляд уставшим;
  • Слишком плотной подложки без тщательной растушёвки — получится "грязный" макияж;
  • Грубого обвода глаз без градиента — он утяжеляет лицо.

Идеальный смоки — это баланс. Лёгкий тон, нюд на губах, акцент на глазах. Так макияж становится универсальным: от рабочего дня до вечернего выхода. И да, он снова в моде.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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