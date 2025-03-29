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Тренд на свободу: объёмные брюки, которые делают образ ультрамодным

2:24
Моя семья » Красота и стиль

Мода снова переосмысливает силуэты — этой весной в центре внимания оказались брюки с объёмом в самых неожиданных местах. Речь не о привычных палаццо или клёше, а о фасоне, где акцент сделан на бедра. Шаровары, или брюки-бочки, прочно закрепились в списке модных must-have, и теперь пришло время разобраться, как их носить, с чем сочетать и почему они идут не только высоким и худощавым.

Девушка с плеером
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка с плеером

Восточный шик и французская острота

Объёмные сверху и сужающиеся к низу, эти брюки будто созданы лёгкими мазками кисти — плавные, динамичные, эффектные. Когда-то их носили в Восточной и Южной Азии, а позже — в коллекциях Высокой моды. Вспомним хотя бы вечерние ансамбли с восточными мотивами, которые выводили на подиум ещё в прошлом веке. Сегодня шаровары снова на волне: от денима до классических тканей, от подиума до уличной моды.

Как и с чем носить

Чтобы избежать эффекта "мешка", важно соблюдать баланс. Вот несколько базовых правил:

  • Хочешь подчеркнуть объём: сочетай с объёмным верхом — например, жакетом с поясом или свободным свитером.
  • Хочешь вытянуть фигуру: облегающий топ или боди — лучший компаньон.
  • Хочется эксперимента: играй с пропорциями — но не забывай про визуальный баланс: каблук всегда уместен, а массивная обувь с широким голенищем — точно нет.

Кому подойдут

Вопреки мифу, шаровары не только для высоких и стройных. Они отлично подойдут разным типам фигуры — главное, правильно выбрать модель:

  • Девушкам с пышными формами: модели с завышенной талией и мягкой драпировкой.
  • Миниатюрным: укороченные фасоны с каблуком.
  • Тем, кто хочет визуально добавить объёма: максимум ткани и акцентов в верхней части.

Весна в стиле volume

Если вы долго избегали объёмных вещей, сейчас — самое время рискнуть. Весна-2025 — это игра с формами, движение и свобода. Шаровары — один из самых интересных способов заявить о себе, даже в минималистичном гардеробе. Не бойтесь пробовать, экспериментируйте с текстурами, силуэтами и обувью — и ваш образ точно будет в тренде.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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