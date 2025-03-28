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Мини-валик, максимум эффект: что умеет мезороллер и зачем он нужен коже

3:20
Моя семья » Красота и стиль

Он выглядит как миниатюрный валик с крошечными иглами, но работает мощнее, чем кажется. Мезороллер (он же дермароллер) — это домашний гаджет, который помогает коже включить режим обновления, запустить выработку коллагена и усилить эффект от любимых сывороток. Инструмент изначально пришёл из профессиональной косметологии, но сегодня его активно используют и дома. Главное — уметь обращаться с ним правильно.

Косметолог
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Косметолог

Как это работает

Мезороллер напоминает массажёр с микроиглами, которые прокатываются по коже. Эти иглы создают микропроколы, не травмируя эпидермис, но заставляя кожу "проснуться" и начать активно обновляться. Как результат:

  • Ускоряется регенерация клеток.
  • Усиливается выработка коллагена и эластина.
  • Кожа становится плотнее, гладче и чище.
  • Улучшается проникновение уходовых средств.

На что он способен

Мезороллер — универсальный бьюти-гаджет, который помогает:

  • Уменьшить морщины и неровности.
  • Сделать кожу более упругой и подтянутой.
  • Осветлить пигментные пятна.
  • Сократить поры.
  • Улучшить состояние кожи с рубцами и растяжками.
  • Замедлить выпадение волос при работе по коже головы.

Как выбрать

Иглы

  • Титан: долговечные, гипоаллергенные, идеальны для многократного использования.
  • Медицинская сталь: тоже эффективна, но быстрее затупляется.

Длина игл

  • 0,2-0,3 мм: зона вокруг глаз, тонкая кожа.
  • 0,5 мм: первые морщинки, тусклый цвет лица.
  • 1 мм и больше: глубокие шрамы, растяжки, тело и кожа головы.

Размер ролика

  • 200-540 игл: для лица.

  • 720-1200 игл: для тела и волосистой части головы.

Как использовать

  • Подготовьте кожу: умывание + антисептик без спирта.
  • Нанесите активную сыворотку (с гиалуронкой, пептидами, витаминами).
  • Прокатывайте роллер по коже горизонтально, вертикально и диагонально по 5-10 раз в каждом направлении.
  • Не давите! Иглы должны проникать легко, без усилия.
  • После процедуры: снова антисептик и успокаивающая маска или крем.
  • Обязательно продезинфицируйте роллер до и после использования.

Всем ли можно

Нет. Не стоит использовать мезороллер, если у вас:

  • Активные воспаления, угри, экзема, псориаз.
  • Сахарный диабет.
  • Беременность или лактация.
  • Склонность к келоидам.
  • Нарушение свертываемости крови.
  • Инфекционные или аутоиммунные заболевания.
  • Бородавки, новообразования в зоне обработки.

Важные нюансы

После процедуры возможны покраснение, жжение или лёгкая отёчность — это нормально и пройдёт через пару часов. Главное — не использовать мезороллер слишком часто: для лица достаточно 1-2 раз в неделю. И, конечно, не делитесь прибором ни с кем — это всё-таки не расчёска.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικόςкрасота и -λογία - учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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