Мини-валик, максимум эффект: что умеет мезороллер и зачем он нужен коже

Он выглядит как миниатюрный валик с крошечными иглами, но работает мощнее, чем кажется. Мезороллер (он же дермароллер) — это домашний гаджет, который помогает коже включить режим обновления, запустить выработку коллагена и усилить эффект от любимых сывороток. Инструмент изначально пришёл из профессиональной косметологии, но сегодня его активно используют и дома. Главное — уметь обращаться с ним правильно.
Мезороллер напоминает массажёр с микроиглами, которые прокатываются по коже. Эти иглы создают микропроколы, не травмируя эпидермис, но заставляя кожу "проснуться" и начать активно обновляться. Как результат:
Мезороллер — универсальный бьюти-гаджет, который помогает:
200-540 игл: для лица.
720-1200 игл: для тела и волосистой части головы.
Нет. Не стоит использовать мезороллер, если у вас:
После процедуры возможны покраснение, жжение или лёгкая отёчность — это нормально и пройдёт через пару часов. Главное — не использовать мезороллер слишком часто: для лица достаточно 1-2 раз в неделю. И, конечно, не делитесь прибором ни с кем — это всё-таки не расчёска.
Косметология (от греч. κοσμητικός— красота и -λογία - учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?