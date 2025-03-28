Мини-валик, максимум эффект: что умеет мезороллер и зачем он нужен коже

3:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Он выглядит как миниатюрный валик с крошечными иглами, но работает мощнее, чем кажется. Мезороллер (он же дермароллер) — это домашний гаджет, который помогает коже включить режим обновления, запустить выработку коллагена и усилить эффект от любимых сывороток. Инструмент изначально пришёл из профессиональной косметологии, но сегодня его активно используют и дома. Главное — уметь обращаться с ним правильно.

Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domian Косметолог

Как это работает

Мезороллер напоминает массажёр с микроиглами, которые прокатываются по коже. Эти иглы создают микропроколы, не травмируя эпидермис, но заставляя кожу "проснуться" и начать активно обновляться. Как результат:

Ускоряется регенерация клеток.

Усиливается выработка коллагена и эластина.

Кожа становится плотнее, гладче и чище.

Улучшается проникновение уходовых средств.

На что он способен

Мезороллер — универсальный бьюти-гаджет, который помогает:

Уменьшить морщины и неровности.

Сделать кожу более упругой и подтянутой.

Осветлить пигментные пятна.

Сократить поры.

Улучшить состояние кожи с рубцами и растяжками.

Замедлить выпадение волос при работе по коже головы.

Как выбрать

Иглы

Титан: долговечные, гипоаллергенные, идеальны для многократного использования.

долговечные, гипоаллергенные, идеальны для многократного использования. Медицинская сталь: тоже эффективна, но быстрее затупляется.

Длина игл

0,2-0,3 мм: зона вокруг глаз, тонкая кожа.

зона вокруг глаз, тонкая кожа. 0,5 мм: первые морщинки, тусклый цвет лица.

первые морщинки, тусклый цвет лица. 1 мм и больше: глубокие шрамы, растяжки, тело и кожа головы.

Размер ролика

200-540 игл: для лица.

720-1200 игл: для тела и волосистой части головы.

Как использовать

Подготовьте кожу: умывание + антисептик без спирта.

умывание + антисептик без спирта. Нанесите активную сыворотку (с гиалуронкой, пептидами, витаминами).

(с гиалуронкой, пептидами, витаминами). Прокатывайте роллер по коже горизонтально, вертикально и диагонально по 5-10 раз в каждом направлении.

по коже горизонтально, вертикально и диагонально по 5-10 раз в каждом направлении. Не давите! Иглы должны проникать легко, без усилия.

Иглы должны проникать легко, без усилия. После процедуры: снова антисептик и успокаивающая маска или крем.

снова антисептик и успокаивающая маска или крем. Обязательно продезинфицируйте роллер до и после использования.

Всем ли можно

Нет. Не стоит использовать мезороллер, если у вас:

Активные воспаления, угри, экзема, псориаз.

Сахарный диабет.

Беременность или лактация.

Склонность к келоидам.

Нарушение свертываемости крови.

Инфекционные или аутоиммунные заболевания.

Бородавки, новообразования в зоне обработки.

Важные нюансы

После процедуры возможны покраснение, жжение или лёгкая отёчность — это нормально и пройдёт через пару часов. Главное — не использовать мезороллер слишком часто: для лица достаточно 1-2 раз в неделю. И, конечно, не делитесь прибором ни с кем — это всё-таки не расчёска.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός— красота и -λογία - учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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