Одна процедура — два ценника: как не ошибиться, выбирая между дёшево и эффективно

Вы когда-нибудь задумывались, почему инъекции в одной клинике стоят 14 тысяч, а через дорогу — 8? Причём вроде бы и название процедуры одно и то же, и фото до/после выглядят похоже. Но цена — совсем другая история. Оказывается, дело не только в жадности или статусе салона. Есть как минимум пять причин, почему ценник может отличаться в разы — и вот они.
На первый взгляд, процедуры с одинаковыми названиями могут сильно отличаться по цене — например, RF-лифтинг стоит то 20, то 60 тысяч рублей. Но не спешите обвинять маркетологов. Всё дело в технике: Morpheus, Genius, Scarlett, Vivace — это не синонимы. Это аппараты разного класса, мощности и эффективности.
"На премиум-оборудовании можно обойтись одной процедурой. А на бюджетном — придётся пройти курс из 3-4 сеансов", — объясняет врач-косметолог Оксана Баланова в интервью Woman. ru.
Так что считать нужно не цену за визит, а стоимость результата.
"Иногда пациенты приходят с конкретной просьбой: "Сделайте биоревитализацию за 12 тысяч”. Но препарат может не подходить по показаниям или быть слишком слабым для их кожи", — объясняет Оксана Баланова.
Настоящий профессионал не просто "вколет", а подберёт лучшее решение — с объяснением, альтернативами и честным разговором о цене.
Вывод: прежде чем ориентироваться только на цифру, проверьте, что за ней стоит: квалификация врача, оборудование, безопасность и реальный эффект. Потому что красота — это, конечно, инвестиция. Главное — чтобы она была разумной.
Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.
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