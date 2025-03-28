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Одна процедура — два ценника: как не ошибиться, выбирая между дёшево и эффективно

2:51
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь задумывались, почему инъекции в одной клинике стоят 14 тысяч, а через дорогу — 8? Причём вроде бы и название процедуры одно и то же, и фото до/после выглядят похоже. Но цена — совсем другая история. Оказывается, дело не только в жадности или статусе салона. Есть как минимум пять причин, почему ценник может отличаться в разы — и вот они.

Косметолог
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Косметолог

Аппарат решает всё

На первый взгляд, процедуры с одинаковыми названиями могут сильно отличаться по цене — например, RF-лифтинг стоит то 20, то 60 тысяч рублей. Но не спешите обвинять маркетологов. Всё дело в технике: Morpheus, Genius, Scarlett, Vivace — это не синонимы. Это аппараты разного класса, мощности и эффективности.

"На премиум-оборудовании можно обойтись одной процедурой. А на бюджетном — придётся пройти курс из 3-4 сеансов", — объясняет врач-косметолог Оксана Баланова в интервью Woman. ru.

Так что считать нужно не цену за визит, а стоимость результата.

Кто делает — не менее важно

  • Цены на услуги варьируются в зависимости от опыта и репутации специалиста. Один врач только начинает карьеру, другой — спикер международных конференций с кандидатской степенью и очередью из постоянных клиентов. Угадайте, кто из них возьмёт дороже?

Лицензия — это не просто бумажка

  • Клиника с медицинской лицензией — это не только стерильные инструменты и санитарные нормы. Это налоги, утилизация медицинских отходов, контроль воздуха и влажности. Всё это влияет на стоимость. Частные кабинеты могут быть дешевле — но вы уверены, что там действительно всё безопасно?

Анестезия — по счёту или включена?

  • Всегда уточняйте, что входит в стоимость процедуры. Иногда приятный ценник оказывается только "базой". А за обезболивание, крем, консультацию или уход после процедуры придётся доплатить. Итоговая сумма может неожиданно подскочить.

Подход к делу

"Иногда пациенты приходят с конкретной просьбой: "Сделайте биоревитализацию за 12 тысяч”. Но препарат может не подходить по показаниям или быть слишком слабым для их кожи", — объясняет Оксана Баланова.

Настоящий профессионал не просто "вколет", а подберёт лучшее решение — с объяснением, альтернативами и честным разговором о цене.

Вывод: прежде чем ориентироваться только на цифру, проверьте, что за ней стоит: квалификация врача, оборудование, безопасность и реальный эффект. Потому что красота — это, конечно, инвестиция. Главное — чтобы она была разумной.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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