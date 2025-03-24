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Пытаетесь быть чистым? Подумайте дважды — ежедневное мытье может быть вредным для кожи!

2:41
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Мытье — это не только личная гигиена, но и общественная обязанность. В нашем мире, где чистота тела считается признаком благополучия, возникает вопрос: насколько часто нужно принимать душ? Древние люди считали важным поддержание чистоты духа, а не тела. Но как современное общество изменило наши представления о гигиене?

Девушка в душе
Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в душе

Доктор Джеймс Хэмблин, эксперт в области общественного здравоохранения и преподаватель Йельского университета, в свое время потряс мир своим нестандартным подходом к личной гигиене. Он утверждает, что чрезмерное мытье — это не только трата времени и воды, но и вред для здоровья. В своем бестселлере "Чистота. Новая наука о коже" он делится опытом, который прошел сам, ограничив личную гигиену на целых пять лет.

Миф о "свежести"

Хэмблин считает, что мы моемся не для здоровья, а потому что так принято в обществе. В подкасте CNN "Погоня за жизнью" он отметил, что мыло важно, но его основная функция — механическое удаление грязи. Он даже поставил под сомнение эффективность антибактериальных средств. "Сколько раз мы слышим, что мыло важно для борьбы с инфекциями? Но разве нам действительно нужно ежедневно очищать кожу от бактерий?"

Микробиом кожи: важная роль бактерий

Микробиом кожи — это сложная экосистема, содержащая миллиарды микроорганизмов. Кожа — наш барьер от внешней среды, и ежедневное мытье нарушает баланс бактерий, что может приводить к проблемам с кожей, таким как угревая сыпь и экзема. Хэмблин предупреждает, что частое вмешательство в микробиом может даже ослабить иммунную систему.

Секрет здоровой кожи

Доктор Хэмблин уверен, что избыточная гигиена может быть вредной, а разумный подход к уходу за кожей поможет сохранить баланс и избежать многих кожных заболеваний. Слишком частые душевые процедуры могут привести к ослаблению защитной функции кожи, увеличивая вероятность возникновения воспалений и других проблем.

Как это работает на практике

Чтобы избежать проблем с кожей, Хэмблин рекомендует ограничить количество гигиенических процедур, отказываясь от ежедневного мытья. Вместо этого он советует практиковать выборочную гигиену и быть внимательным к использованию моющих средств.

Неужели ежедневное мытье — это вовсе не гарантия здоровья? Попробуйте метод Хэмблина и посмотрите, как изменится ваша кожа и самочувствие.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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