Младенцы знают, как правильно есть — научитесь у них и забудьте о лишних килограммах

2:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы когда-нибудь задумывались, что младенцы могут научить нас правильному питанию? Не стоит недооценивать их инстинктивное поведение — оно может стать ключом к снижению веса и улучшению здоровья. Диетолог, шеф-повар и нутрициолог Николетт Пейс уверена, что пищевые привычки младенцев могут помочь взрослым преодолеть переедание и контролировать свой аппетит.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

Три правила для похудения по методу младенца

Пейс объясняет, что младенцы едят медленно, по расписанию, и всегда останавливаются, как только насыщаются. Этот подход помогает избегать переедания и способствует нормализации обмена веществ. Взрослым стоит перенять эти привычки для лучшего контроля за едой.

Завтрак: идеальный старт дня

Пейс рекомендует начинать день с полноценного завтрака, примерно через час или три после пробуждения. Важно, чтобы он включал белок — яйца, сыр или йогурт, а также волокнистые углеводы, например, цельнозерновой хлеб. Добавление фруктов или овощей сделает завтрак сбалансированным и питательным.

Обед и перекус: не торопитесь

Через три-четыре часа после завтрака можно съесть овощной суп или салат с белком, будь то растительные бобовые или мясное ассорти. Перекус между обедом и ужином поможет избежать чувства голода, а также улучшит пищеварение.

Ужин: сытно и полезно

Ужин должен быть легким, но сытным. Лучше всего начать с вареных овощей и свежего салата, а в качестве белка выбрать рыбу, птицу или мясо. Это можно сочетать с картофелем, фасолью или пловом из цельного зерна. Пейте не спеша, чтобы дать организму понять, что вы сыты.

Перекус перед сном: не забудьте о легкости

Примерно за два-три часа до сна Пейс рекомендует легкий, но сытный перекус. Банан с молоком, арахисовое масло или йогурт с высоким содержанием клетчатки — отличные варианты для ночного перекуса. Теплое какао или чай также помогут расслабиться перед сном.

Медленный прием пищи и правильное жевание

Как и малыши, не торопитесь во время еды. Пейс настаивает, чтобы каждый прием пищи занимал не менее 15 минут. Это поможет мозгу осознать, что вы наелись, и предотвратить переедание. Быстрое поедание пищи может привести к проблемам с пищеварением и расстройствам желудка.

Прислушивайтесь к своему организму

Важно есть не по привычке или из-за скуки, а когда чувствуете настоящий голод. Перед тем как потянуться за очередным перекусом, спросите себя, действительно ли вам хочется есть, или это просто эмоциональное желание.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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