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Минимум усилий, максимум моды: аксессуары, которые собирают образ за секунду

2:35
Моя семья » Красота и стиль

Весна — лучшее время для модных трансформаций. Но если вы не готовы к тотальному апгрейду гардероба, начните с малого — с двух главных аксессуаров, которые уже захватили подиумы, стритстайл-хроники и Instagram модниц. Их не нужно подгонять по фигуре, искать в десяти магазинах и "вживлять" в капсулу — они универсальны, выразительны и работают в любом образе.

Девушки подростки
Фото: https://www.freepik.com
Девушки подростки

Итак, весной 2025 стильный минимум выглядит так: очки с прозрачными или слегка тонированными линзами и бейсболка.

Очки: не для зрения, а для впечатления

Сегодня очки — это не про оптику, а про оптику имиджа. Крупные оправы с прозрачными стеклами, металлические дужки, винтажные формы из 90-х — всё это добавляет образу интеллектуального шика. Они не просто "серьёзные", они харизматичные: могут уравновесить откровенный топ, добавить глубины образу с мини-юбкой или сделать total look в трикотаже более продуманным.

"Очки делают даже расслабленный образ собранным. Это как финальный штрих — и ты уже не просто девушка в джинсах, а муза глянцевого номера", — говорят модные блогеры.

Если вы до сих пор думаете, что очки — это "не ваше", просто найдите свою форму. "Кошачий глаз", оверсайз с прямоугольной оправой, круглые или каплевидные — главное, чтобы они работали на ваш образ, а не на зрение.

Бейсболка: повседневный шик 2.0

Бейсболка — новый герой повседневного гардероба. Она давно вышла за рамки спортивных луков и теперь живёт в твидовых костюмах, женственных платьях и офисных образах. Особенно в моде — бейсболки с надписями, логотипами и винтажными шрифтами.

На шоу Chanel их сочетали с шелковыми платками, у Max Mara — с деловыми костюмами, а в уличной моде Парижа — с классическими лодочками и макси-юбками.

Современная кепка — это про уверенность. Её можно не снимать в помещении, она не требует сложной укладки и моментально "освежает" даже самый простой наряд. Базовая чёрная? Отлично. Яркая с лого? Ещё лучше. Главное — носить с настроением.

  • Итог: хотите быть в тренде, не ломая голову над стилем? Добавьте эти два аксессуара — и каждый ваш образ будет выглядеть на 100% продуманным. Очки + бейсболка = модная формула весны 2025.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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