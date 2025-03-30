Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ты винишь тени, а виновата техника — вот почему твой макияж не доживает до вечера
Как прожить дольше и чувствовать себя молодым: секрет в 15-минутной утренней зарядке
Переобуться и не прогадать — когда менять резину и как не потерять деньги
Элементарные секреты чистоты: забудьте о нагаре на сковороде с этим трюком — всего 3 ингредиента
Чтобы Бога не гневить: Лолита раскрыла, что делает втайне от всех — об этом мечтает каждый попавший в беду
Что делать с курицей, которую не доели — лайфхак на кухне
Уникальный антидепрессант без побочек: первые результаты испытаний
Исторический дворец Милана стал главным туристическим открытием года, по версии TIME
Выжить любой ценой: тараканы, которые не сдаются

Гардероб с характером: лучшие модные находки сезона, которые носят настоящие иконы стиля

Моя семья » Красота и стиль

Пока тренды только начинают появляться в соцсетях, в магазинах уже висят самые интересные новинки. Мы собрали список главных весенних мастхэвов, которые помогут тебе создать стильный и актуальный гардероб. В приоритете — комфорт, выразительность и немного ностальгии.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка

Стиль на каждый день

  • Хочется легко переключаться с дел на отдых, а с работы — на свидание. В таком ритме нужны вещи, которые подстраиваются под настроение. Утром — струящееся платье, днём — костюм строгого кроя, вечером — яркий комплект, который привлекает взгляды. Уютный трикотаж, замша в кофейных оттенках, акцентные аксессуары и обувь без каблука — то, что нужно для мягкого старта весны.

Женственность с характером

  • Платья с чётким силуэтом, из натуральных тканей и с оригинальными принтами возвращаются в гардероб не ради красоты — они о внутренней силе. Цветочные узоры, абстракция и геометрия — это не просто украшения, а манифест индивидуальности. Такие вещи создают настроение, а не просто дополняют образ.

Идеальный городской кэжуал

  • Классические пальто с мягкой посадкой, светлой пастельной палитрой и небанальной клеткой — главный герой межсезонья. Особенно популярны оттенки ванили, мятного, лимонного и серого. Детали тоже в центре внимания: ажурная бахрома, нестандартные узоры и ткани, устойчивые к ветру и прохладе. В них и тепло, и красиво.

Немного детства

  • Сюрприз сезона — возвращение яркой ностальгии. В худи и футболках — принты с героями из детства, в цитатах — лёгкая ирония. Эти вещи хочется носить и в паре, и в одиночку — главное, чтобы было весело и удобно.

Комфорт как искусство

  • Мягкие бралетты, бельё без косточек, почти невесомое на теле — идеальная база весны. Воздушная сетка, атлас, рюши — всё для тех, кто выбирает нежность и лёгкость. Такие комплекты можно носить каждый день — или хранить для особых вечеров.

Пижамная эстетика

  • Одежда для дома становится всё более стильной. Пижамы с акварельными принтами, струящаяся вискоза, свободные силуэты — для уютных вечеров и медленных утр. Вдохновением для коллекций стали картины, цветы и акварельная палитра. Бельё тоже под стать: тонкие лямки, кружево, нежные пастельные оттенки — романтика, которой хочется себя окружать.

Спорт в удовольствие

  • Легинсы-клёш, топы из бесшовного трикотажа, спортивные аксессуары в оттенках оливки, бетона и морской волны. Всё продумано до мелочей: идеальная посадка, технологичные материалы и ощущение "второй кожи". Такие вещи подойдут и для йоги, и для прогулки, и для домашней растяжки.

Обувь, которая всё решает

  • Сабо с мягкими линиями, винтажные полуботинки, балетки с ремешками и туфли с блеском — весной важна не только красота, но и комфорт. Выбирай нейтральную палитру или модели цвета металлик, если хочешь добавить образу акцент. Туфли с сеткой, слингбэки, минимализм и идеальная посадка — вот формула успеха для весенней капсулы.

Сумки с изюминкой

  • Асимметричные модели в базовой гамме: беж, нюд, чёрный и бордо — идеальны на каждый день. Они не перегружают образ, но придают ему стильный штрих. А если хочется большего — выбирай яркие варианты с необычными деталями. Такие сумки работают как украшение и служат дольше одного сезона.

Маленьким модникам — своё весеннее настроение

  • Детские куртки с забавными принтами, свитшоты и жилеты в ярких и пастельных оттенках, утеплённые и удобные. Всё продумано: водоотталкивающие ткани, защита от ветра, свобода движения. Идеально для активных прогулок и ярких открытий.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Садоводство, цветоводство
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама Аудио 
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Домашние животные
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном Аудио 
Охлобыстин об освобождении Михаила Ефремова: на свободе принесёт больше пользы
Шоу-бизнес
Охлобыстин об освобождении Михаила Ефремова: на свободе принесёт больше пользы
Популярное
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном

Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.

Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной
Лучшие духи для весны, которые сводят с ума окружающих
Ева Власова: свои концерты заканчиваю на оптимистической ноте Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Китай показал, каким будет двигатель будущего — и это не электричество
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Ночь наступит в обед: где в России можно увидеть солнечное затмение 29 марта
Ночь наступит в обед: где в России можно увидеть солнечное затмение 29 марта
Последние материалы
Пошаговая инструкция: как побелить деревья весной, чтобы они пережили всё
Моногамия неэффективна: новое исследование перевернет нашу жизнь
Финансовый щит: золото защитит даже при крахе мировой системы
Америка больше не спасает мир: Украина и всё остальное — второстепенны
Гардероб с характером: лучшие модные находки сезона, которые носят настоящие иконы стиля
Шантаж и вымогательство: адвокат Ярмуш высказалась о планах сына Зверева отсудить у стилиста 25 миллионов рублей
ТОП-5 грузовиков СССР, которые использовались на стройках века
Инвалидность — не приговор: Ник Хэмилтон возвращается в гонки, чтобы доказать это
Импорт просел, заводы ожили — как Россия вытесняет китайские шины
Морские млекопитающие спят с одним глазом открытым — буквально
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.