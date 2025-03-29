Хватит быть фоном: 5 деталей, с которыми ты сразу в центре внимания

3:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна — лучшее время для стильных экспериментов. Когда солнце наконец выглядывает из-за туч, хочется выглядеть ярко, свежо и модно. А чтобы не затеряться в толпе, достаточно всего пары стильных акцентов. Мы собрали 5 главных фишек, которые мгновенно освежат ваш гардероб и сделают любой весенний образ по-настоящему актуальным.

Фото: freepik by lookstudio is licensed under https://www.freepik.com Девушка

Массивные аксессуары

Забудьте про скромные цепочки и минимализм — в 2025 году всё громко и смело. Серьги до плеч, многослойные колье, кольца с камнями — аксессуары становятся полноценной частью образа, а не просто дополнением.

Фишка: Не бойтесь надеть сразу несколько украшений — но сочетайте их с лаконичным нарядом, чтобы не переборщить. Один яркий акцент — хорошо. Много, но продуманно — ещё лучше.

Яркие перчатки

Когда-то перчатки были лишь средством утепления. Сегодня — главный герой весны. Красные, малиновые, бирюзовые, украшенные камнями или пайетками — они бросают вызов серым будням и превращают любой лук в модный перформанс.

Фишка: Идеально сочетаются с базовыми пальто и тренчами в спокойных оттенках. Пусть весь образ будет холстом, а перчатки — вашей кистью.

Бахрома — снова в игре

Да, она вернулась! Бахрома больше не ассоциируется исключительно с ковбойскими вечеринками. В 2025-м она украшает жакеты, сумки, обувь и даже повседневные юбки. Главное — вписать её грамотно.

Фишка: Выберите одну вещь с бахромой, чтобы добавить движению и динамики, не превращая себя в карнавал. Например, куртка с бахромой отлично работает в паре с джинсами и простым топом.

Рюши, но без наивности

Нежные оборки — новый способ показать характер. Сегодня рюши — это уже не про инфантильность, а про стиль с изюминкой. Они могут быть драматичными, асимметричными, контрастными.

Фишка: Сочетайте романтичные блузы с рюшами с грубыми ботинками или кожаными куртками. Контраст стилей делает образ интереснее и свежее.

Ремни во главе образа

Ремень — больше не просто функциональная деталь. Весной он становится центральным элементом аутфита. И чем необычнее, тем лучше: массивные пряжки, неоновые цвета, двойные и даже тройные ремни — всё в дело.

Фишка: Наденьте несколько ремней поверх платья или пиджака, закрепите их на талии, на бедрах или асимметрично — и ваш образ уже выглядит как с подиума.

Итог

Добавьте в гардероб хотя бы одну из этих деталей — и вы почувствуете, как привычные вещи заиграют по-новому. Весна — это всегда шанс переизобрести себя. А начать можно с аксессуаров и смелых акцентов.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.