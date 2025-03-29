Париж сказал - да: 6 трендов с подиума, которые можно носить уже сейчас

4:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Парижская неделя моды сезона осень-зима 2025/2026 собрала под одной крышей лучшее из мира высокой моды. И хотя большинство показанных образов адресовано следующему холодному сезону, многие из тенденций можно — и стоит — начать носить прямо сейчас. Перед вами 6 самых ярких модных направлений, которые уже сейчас перешагнули с подиума в гардеробы модниц.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды Новая коллекция московского бренда Ante Kovac. Московская неделя моды

Силуэт из 80-х: власть плеча

Деловая эстетика 80-х возвращается — и делает это с размахом. На подиумах Saint Laurent, Schiaparelli и Balmain доминировали жакеты с подчеркнутыми плечами, объёмные пальто и рубашки-платья архитектурного кроя. Такой силуэт символизирует силу, уверенность и лидерство, но сегодня его легко адаптировать под повседневные образы: строгий пиджак теперь можно носить и с джинсами, и с воздушной юбкой.

Совет: если боитесь "переборщить" — начните с одного акцентного элемента, например, пальто с чёткой линией плеч.

Цвет без ограничений: даже осенью

Яркие оттенки больше не принадлежат только лету. Неоново-зелёный, насыщенный алый, кобальтовый и даже фиолетовый — все эти цвета уверенно шагают в осенний сезон. Louis Vuitton, Miu Miu и Valentino сделали ставку на тотал-луки, полностью составленные из насыщенных цветов. Но если вы не готовы к радикальной яркости — начните с аксессуаров: сумки, обувь, шарфы или даже цветные гольфы.

Воротник как манифест

Минимализм уступает место деталям: декоративные воротники становятся главным акцентом в образе. Романтичные жабо, строгие стоечки, объемные воротнички и даже элементы исторических костюмов — как в коллекциях Christian Dior, Chanel и Louis Vuitton — вновь входят в моду. Этот элемент добавляет в образ изысканности и слегка ретро-настроения.

Лайфхак: комбинируйте сложный воротник с простой базой — белой рубашкой, прямым пальто или минималистичным платьем.

Кружево: от нежности к уверенности

Тонкое, полупрозрачное, местами даже провокационное — кружево в этом сезоне не про наивность. Dior, Saint Laurent и Valentino предложили микс: кружево в сочетании с кожей, массивными украшениями и грубыми ботинками. Такой контраст создаёт эффект "мягкой силы", в которой хрупкость становится формой самовыражения.

Оверсайз-аксессуары: внимание на детали

Аксессуары в этом сезоне не просто дополняют образ — они его определяют. Крупные серьги, массивные колье, броши в духе ар-деко, огромные солнцезащитные очки и даже шляпы XXL — всё это стало неотъемлемой частью подиумных луков. Такой подход особенно удобен тем, кто хочет обновить гардероб, не меняя базу: добавьте всего один заметный элемент — и образ уже выглядит по-новому.

Цветная обувь — новая классика

Забудьте о скучных чёрных сапогах — осенью 2025 правит яркая обувь. От алых ботильонов до мятных лоферов — подиумы полны неожиданных цветовых решений. Miu Miu делает ставку на контрасты: классический образ + акцентная пара. Цветная обувь добавляет свежести даже в самый строгий аутфит.

Формула образа: нейтральный комплект + яркая пара обуви = стиль с характером.

Итог

Мода нового сезона — это симбиоз силы и утончённости, громких заявлений и тонкой работы с формой. Хотите быть в тренде, не отрываясь от реальности? Добавьте в гардероб один или два элемента из этого списка — и вы уже в струе парижского модного ветра.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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