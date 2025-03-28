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Один клик — и платье не сползает: TikTok придумал модный клей, но дерматологи не в восторге

2:31
Моя семья » Красота и стиль

TikTok снова в деле: блогеры массово приклеивают одежду прямо к телу! Звучит как безумие? Немного. Но именно так модницы избавляются от спадающих бретелек, закатывающихся рукавов и предательских разрезов. Всё фиксируется "намертво" — с помощью специального клея для кожи. Удобно? Очень. Безопасно? Вот тут начинаются нюансы.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка

Как работает модный трюк

Раньше звезды на красных дорожках использовали двусторонний скотч, чтобы удержать декольте. Сегодня — новый уровень: специальный гипоаллергенный клей, который легко смывается водой. Он обещает держать топы, гольфы и даже офисные рубашки на месте весь день — без стеснения движений и поправлений на каждом шагу.

Особенно лайфхак полюбили фанаты мини, корсетов, топов с открытой спиной и асимметричных платьев. Стало удобно, красиво и… подозрительно идеально. Именно поэтому эксперты решили взглянуть на тренд под дерматологической лупой.

Что говорит дерматолог

Юлия Галлямова, доктор медицинских наук, не столь оптимистична:

"Клей проникает в верхний защитный слой кожи — роговой. После его удаления остаётся участок, лишённый барьерной защиты. Это может спровоцировать дерматит, аллергию, покраснение".

Она поясняет, что при разовом применении ничего страшного не произойдёт — кожа успевает восстановиться. Но если клеить одежду регулярно, особенно в одно и то же место, последствия будут. А в жару риск возрастает: кожа становится уязвимее, а фиксация может "поплыть".

А как насчёт ткани

На хлопке, дениме и шерсти клей ведёт себя прилично — следов не оставляет. Но деликатные ткани вроде шелка или шифона могут пострадать. Перед использованием лучше протестировать средство на изнанке.

К тому же клей не всегда доступен — большинство популярных брендов пока не представлены в российских магазинах. Придётся заказывать из-за рубежа.

Вердикт

Лайфхак действительно работает и может спасти образ, особенно если речь о важных выходах или фотосессии. Но для повседневного использования — слишком много "но". Используйте с умом, точечно и по случаю. Всё-таки кожа — не холст для приклеивания гардероба.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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