Дерзость без крика: приём, который оживит любой гардероб

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Весна — время обновлений. Но если яркие цвета и трендовые фасоны пока не вызывают у вас желания "переодеться в мармелад", не беда. Добавить дерзости и свежести в привычный гардероб можно всего одним элементом — аксессуаром с металлическим декором.

Сумка
Фото: Designed by Freepik by dcstudio is licensed under Public domian
Сумка

В 2025 году на подиумы возвращаются клепки, люверсы, шипы и цепи — всё то, что раньше ассоциировалось исключительно с рок-культурой. Но теперь металл стал частью нового элегантного шика. Сумка с аккуратными клепками или выразительной цепью легко вписывается в любой стиль — от офисного до расслабленного casual.

Почему это работает

Металлический декор — это не просто деталь. Он создаёт акцент, добавляет "перчинку" даже самым базовым лукам. Без лишнего пафоса или перегруза. Представьте: джинсы, белая рубашка, оверсайз-жакет — и кожаная сумка с люверсами. Образ тут же "собирается", становится стильным и законченным.

С чем сочетать

  • Классика (брючный костюм, тренч): добавьте структурированную сумку с металлическими вставками.
  • Романтика (летящие платья, юбки): мягкая хобо-сумка с люверсами сгладит контраст.
  • Спорт-шик: вместо базовых кросс-боди выбирайте модель с массивной цепью.

На что обратить внимание

Выбирайте качественные материалы. Металл должен выглядеть дорого, а сумка — быть практичной. Идеальны варианты из кожи, нюдовые или чёрные, с минималистичным, но заметным декором.

Если вы давно искали способ освежить базовый гардероб, не покупая тонну новых вещей — начните с сумки. Она не только завершит образ, но и поднимет его уровень на новую высоту.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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