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Иммунитет к красоте: почему вырабатывается устойчивость к ботоксу

2:02
Моя семья » Красота и стиль

У многих девушек, особенно зарубежом, начал вырабатываться иммунитет к ботоксу. Почему так происходит, расскажем в этом материале.

Увеличение губ
Фото: freepik.com by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Увеличение губ

Этот побочный эффект наблюдается примерно у 1,5 процента посетителей, сообщило издание New York Post со ссылкой на косметолога-дерматолога Мишель Грин.

Вместо трех-четырех месяцев у многих женщин и мужчин эффект от процедуры или сходит на нет гораздо быстрее, или не проявляется совсем.

"При повторных инъекциях одного и того же нейромодулятора у некоторых могут вырабатываться антитела против комплексообразующего белка, добавляемого к токсину. Когда это происходит, пациенты могут стать устойчивыми к его воздействию", — рассказала косметолог Мишель Грин, слова которой приводит "Москва 24".

Многие специалисты считают, что резистентность к ботоксу появилась из-за изменения отношения людей к этой процедуре. Инъекции стали восприниматься не как вмешательство врача, а как регулярный уход.

Интересно, что резистентность к препаратам ботулотоксина может быть и у тех, кто никогда не делал уколы красоты, рассказала врач-косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова.

Она сообщила, что таким иммунитетом обладает всего порядка 5 процентов населения планеты.

"Это может быть врожденная особенность. Еще антитела к ботулотоксину могут выработаться при перенесенных инфекционных заболеваниях, например ботулизме", — подчеркнула она.

Эксперт по здоровой коже Василина Миронова заявила, что привыкание к ботоксу происходит часто из-за несоблюдения протокола использования: инъекции стоит колоть не более двух раз в год, после чего нужен перерыв на год.

Добавим, что уход за лицом (крема, маски, средства для умывания) должен проводиться ежедневно. Это может сохранить кожу здоровой.

Уточнения

Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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