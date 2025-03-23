Лицо в 50 лет будет, как у 30-летней: вот как нужно выбирать сыворотку

Сейчас многие женщины в 50 лет выглядят достаточно молодо, их кожа порой бывает лучше чем у 25-летних девушек. В чем же секрет? Дело тут не только в инъекциях, косметологах, домашний уход тоже важен. Косметолог Екатерина Емельянова рассказала, как выбрать подходящую под потребности кожи сыворотку для лица.
Продукт нужно подбирать под соответствующую проблему: гиперпигментация, лечение акне, излишняя жирность, снятие воспаления.
Она отметила, что сыворотки на водной основе больше подходят обладательницам нормальной и жирной кожи.
В их состав могут входить гидролаты, гиалуроновая кислота, глицерин, отшелушивающие кислоты, ретинол, витамин С и другие компоненты.
Тем же, у кого сухая, обезвоженная или возрастная кожа, лучше выбрать сыворотку на масляной основе, эмульсии на основе липидов или двухфазные сыворотки, сообщает "Москва 24".
Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.