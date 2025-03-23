Лицо в 50 лет будет, как у 30-летней: вот как нужно выбирать сыворотку

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сейчас многие женщины в 50 лет выглядят достаточно молодо, их кожа порой бывает лучше чем у 25-летних девушек. В чем же секрет? Дело тут не только в инъекциях, косметологах, домашний уход тоже важен. Косметолог Екатерина Емельянова рассказала, как выбрать подходящую под потребности кожи сыворотку для лица.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Косметолог

Продукт нужно подбирать под соответствующую проблему: гиперпигментация, лечение акне, излишняя жирность, снятие воспаления.

Она отметила, что сыворотки на водной основе больше подходят обладательницам нормальной и жирной кожи.

В их состав могут входить гидролаты, гиалуроновая кислота, глицерин, отшелушивающие кислоты, ретинол, витамин С и другие компоненты.

Тем же, у кого сухая, обезвоженная или возрастная кожа, лучше выбрать сыворотку на масляной основе, эмульсии на основе липидов или двухфазные сыворотки, сообщает "Москва 24".

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.