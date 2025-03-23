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Ваши губы притянут сотни взглядов: как выбрать идеальный оттенок помады весной 2025?

1:14
Моя семья » Красота и стиль

Стилист рассказала, какие оттенки помады весной и летом 2025 года будут в тренде. Модно будет наносить помады нюдовых и золотых и винных оттенков, отметила визажист и свадебный стилист Эля Тюменова.

Коричневая помада
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Коричневая помада

По её словам, сейчас модно краситься "естественно", пишет "Москва 24".

Тюменова считает, что помада — важная деталь в макияже.

"Больше всего актуальна помада нюдовых оттенков, когда она идет тон в тон к губам. Этот вариант дополнит любой образ", — отметила визажист.

При выборе красной помады, которая всегда в моде, важно угадать с оттенком, который подойдёт именно вам.

Тем, кому нравятся романтические образы, стоит обратить внимание на розовые тона. Например, выбрать помаду цвета фуксия или розового с персиком.

Еще, по словам эксперта, сейчас в тренде все оттенки винного. Они подойдут модницам, которые предпочитают "макияж без макияжа" — акцент делается именно на губах.

"Тем, кто хочет отойти от классики, советую поэкспериментировать с помадой золотых оттенков, они сейчас также в тренде", — заключила Тюменова.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за губами.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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