Эти таблетки могут лишить вас волос на лбу — не дайте себе стать жертвой

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Совсем недавно учёные из Королевского колледжа Лондона выяснили, что использование противозачаточных таблеток может быть связано с редким и болезненным заболеванием, приводящим к выпадению волос, особенно на лбу и висках. В своём исследовании, опубликованном в журнале JAMA Dermatology, они показали, как противозачаточные могут быть причиной лобной фиброзной алопеции — заболевания, которое связано с воспалением и необратимым выпадением волос.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка держит волосы

Что такое лобная фиброзная алопеция

Это редкое заболевание, которое приводит к постепенному облысению на лбу и висках, а также к выпадению бровей и ресниц. С момента его первого описания в 1994 году случаи заболевания начали учащаться, что подтолкнуло учёных к поиску причин его возникновения.

Как контрацептивы влияют на волосы

Исследование, возглавленное доктором Кристосом Циоциосом и его командой, показало, что женщины с определённой версией гена CYP1B1 имеют больше шансов столкнуться с этим заболеванием при приёме оральных контрацептивов. Учёные пришли к выводу, что лобная фиброзная алопеция — это результат взаимодействия генетических факторов и окружающей среды.

Как это влияет на женщин

Основной группой риска остаются женщины, и заболевание особенно тяжело переносится, так как может привести к длительному выпадению волос. Изучив данные из Великобритании, исследователи надеются, что полученные результаты помогут минимизировать риски и разработать генетический тест для выявления предрасположенности к заболеванию.

Что будет дальше

Учёные продолжают работать над тем, чтобы лучше понять механизмы появления лобной фиброзной алопеции и, возможно, создать тест, который поможет людям предотвратить её развитие. Доктор Циоциос подытожил:

"Наше исследование открывает новый взгляд на взаимодействие генов и окружающей среды в развитии этого болезненного заболевания."

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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