Можешь мыть голову хоть каждый день — но только при одном условии

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2:30
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Ты наверняка не раз слышала советы по уходу за волосами, которые звучат логично, но на деле могут только навредить. Разбираемся, какие популярные "истины" давно пора пересмотреть — и что на самом деле важно для здоровья локонов.

Мытьё волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё волос

Миф 1: чем дороже шампунь, тем лучше волосы

Хотелось бы, чтобы всё было так просто — купила люксовый флакон, и красота! Но, как объясняет хирург и эксперт по пересадке волос Росс Копельман, всё решает состав, а не цена.

"Дело не в бренде, а в формуле", — подчёркивает он.

Если у тебя жирная кожа головы — выбирай очищающие шампуни. Если кожа чувствительная и сухая — подойдут мягкие, увлажняющие. А вот пористым волосам, вопреки мифам, иногда даже нужны силиконы — они помогают "запечатать" влагу и сгладить структуру.

Миф 2: сульфаты и силиконы вредны

Эти компоненты несправедливо попали в чёрный список. На деле всё зависит от типа волос и частоты использования.

"Сульфаты — это мощные очистители, нужные тем, кто использует много укладки или сталкивается с жирностью кожи головы", — говорит доктор Копельман.

Силиконы придают гладкость и блеск. Да, они могут накапливаться — особенно на тонких волосах — но если использовать такие средства умеренно и время от времени делать "детокс", ничего страшного не случится.

Миф 3: ежедневное мытье сушит волосы

Частота — не враг. Враг — неправильное средство.

"Мойте волосы так часто, как вам нужно — главное, чтобы шампунь подходил вашему типу волос", — советует Копельман.

А вот идея "приучить волосы к реже мытью" может сыграть злую шутку: загрязнения и избыток себума закупоривают фолликулы и мешают здоровому росту волос.

Миф 4: шампунь нужно менять, чтобы не было привыкания

На самом деле, волосы не могут "привыкнуть" к средству. Шампунь работает одинаково с первого и сотого применения. Но со временем в уход могут вмешаться другие факторы — накопление силиконов, сезонные изменения или просто изменение потребностей кожи головы.

"Если волосы стали тусклыми или тяжёлыми — возможно, им нужно средство глубокой очистки", — поясняет эксперт.

А если тебе просто хочется новых ощущений — это отличный повод попробовать что-то свежее.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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