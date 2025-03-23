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Блондинка или брюнетка — какой аромат духов подойдёт именно тебе

2:24
Моя семья » Красота и стиль

Ты наверняка не раз слышала: блондинкам — лёгкие ароматы, брюнеткам — насыщенные. Но стоит ли ориентироваться на цвет волос при выборе духов? Или всё это просто красиво упакованные мифы?

Девушка держит духи
Фото: Designed by Freepik by marymarkevich is licensed under Public domian
Девушка держит духи

Светловолосым — мята, груша, ирис?

Блондинок чаще всего ассоциируют с нежностью и воздушностью, поэтому парфюмерные рекомендации для них звучат соответствующе: цитрусовые, белые цветы, лёгкий мускус, мята, ирис. Особенно популярны фруктовые аккорды — яблоко, груша — в сочетании с жасмином и свежими нотами.

Ароматы с лимоном, лаймом и сливочным сандалом действительно хорошо смотрятся на светлой коже и в жаркую погоду. Они подчёркивают естественность, не заглушая образ.

Темноволосым — ваниль, пачули, амбра?

Брюнеток часто представляют роковыми и страстными натурами — и для них советуют насыщенные композиции: восточные специи, древесные ноты, ваниль, амбру и розу. Дескать, тёмные волосы требуют "глубины" аромата.

Да, такие ароматы создают обволакивающее, чувственное облако и сочетаются с яркой внешностью. Но насколько это универсально?

А если всё наоборот?

Вот в чём загвоздка: не все блондинки хрупкие, не все брюнетки — роковые. Бывают светловолосые карьеристки с острым взглядом и прямым характером, на которых цитрус "не ложится". А бывают нежные, мягкие брюнетки, которых насыщенная ваниль просто "перегружает".

Аромат — это отражение тебя, а не цвета волос

Запах должен совпадать с твоим настроением, стилем жизни, образом в конкретный день. Сегодня ты — деловая леди в строгом костюме, завтра — мечтательница в воздушном платье. И это нормально, если к первому образу ты выберешь пудровую розу, а ко второму — густую ваниль с древесным аккордом.

Время года, возраст и повод — не приговор

Не бойся надеть цветочный аромат в офис или выбрать цитрусы для зимнего вечера. Летом иногда так хочется сладкой густоты, а зимой — свежести и прохлады. Аромат — это способ выразить себя. И никакой цвет волос не должен тебя ограничивать.

Уточнения

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10-30 % (и более, по массе) душистых веществ.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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