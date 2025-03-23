Волосы быстро жирнятся? Возможно, причина совсем не в шампуне

2:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ты заботишься о коже лица каждый день, но как насчёт кожи головы? Да-да, именно она зачастую остаётся за кадром — а ведь от её состояния зависит не только комфорт, но и качество волос: их рост, сила и блеск.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женские волосы

Почему коже головы нужно увлажнение?

Кожа под волосами — такая же, как на лице: она может быть сухой, обезвоженной, склонной к раздражению. Трихолог София Бейг поясняет:

"Если провести пальцами по сухой коже головы, она будет ощущаться грубой, может шелушиться, чесаться и краснеть".

А вот интересный факт: даже жирная кожа головы может страдать от обезвоживания! В этом случае сальные железы начинают активно вырабатывать себум, чтобы компенсировать дефицит влаги — и ты получаешь жирные корни уже через несколько часов после мытья.

"Когда кожа головы обезвожена, волосяные фолликулы страдают, и вы рискуете столкнуться с ломкостью и выпадением волос", — предупреждает дерматолог Бен Бенхэм.

Что делать? Вот 5 простых способов, которые действительно работают.

1. Смените шампунь

Первое, с чего стоит начать — это исключить агрессивные сульфаты. Выбирай мягкие средства, лучше всего с добавками вроде алоэ вера — они одновременно очищают и увлажняют.

2. Используй кондиционер для кожи головы

Обычный кондиционер наносят только на длину волос, но существуют продукты, которые можно втирать прямо в кожу головы. Они не утяжеляют, но прекрасно увлажняют и снимают раздражение.

3. Добавь в уход сыворотку

Если кожа шелушится и чешется, попробуй несмываемую сыворотку с гиалуроновой кислотой. Она удерживает влагу и моментально снимает дискомфорт.

4. Раз в неделю — маска

Маски для кожи головы — это спасение в тяжёлых случаях. Натуральные масла, витамины и минералы питают кожу и укрепляют фолликулы. Оптимальная частота — 1-2 раза в неделю.

5. Лёгкий пилинг раз в неделю

Очищение тоже важно! Скраб помогает удалить ороговевшие клетки и остатки стайлинга, чтобы увлажняющие средства действовали эффективнее. Главное — не переборщи: раз в неделю вполне достаточно.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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