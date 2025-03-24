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Французские дерматологи раскрыли секрет: как выглядеть на 10 лет моложе без уколов

2:23
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Откройте для себя новую процедуру ухода за кожей от дерматологов, которая поможет вам выглядеть моложе на 9,6 лет, как уверяют французские дерматологи.

Женщина с макияжем
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с макияжем

Эта программа состоит из простых шагов и эффективных средств, которые помогут омолодить и улучшить текстуру кожи

Хотите иметь сияющую, упругую и молодую кожу? Современные достижения в дерматологии помогут вам достичь этого.

Новая методика ROC 35 и передовые технологии помогают уменьшить признаки старения, сделать кожу более эластичной и сияющей всего за несколько недель, сообщает французское издание Doctissimo.

Вот основные этапы ухода за кожей:

  • Очищение: используйте мягкие средства для удаления загрязнений.
  • Увлажнение: применяйте увлажняющие кремы.
  • Защита от солнца: ежедневно наносите солнцезащитный крем.

Бренд RoC разработал комплексную программу, которая включает пять процедур с четырьмя активными ингредиентами:

  • Ретинол: стимулирует обновление клеток и повышает эластичность кожи. Гиалуроновая кислота: глубоко увлажняет и придаёт упругость.
  • Витамин С: осветляет пигментацию и улучшает цвет лица. ТПЭ: активный компонент с мгновенным лифтинг-эффектом.

Программа включает три ключевых шага:

  1. Укрепление и моделирование: используйте укрепляющую сыворотку Derm Correxion® с ретинолом и ТПЭ.
  2. Увлажнение и защита: ежедневно используйте солнцезащитный крем SPF30.
  3. Осветление и придание свежести: используйте специальный крем для кожи вокруг глаз.

Клинические испытания показали, что за месяц использования программы можно добиться следующих результатов:

  • 96% пользователей отметили повышение сияния и гладкости кожи. 98% заметили уменьшение морщин и тонких линий.
  • 92% отметили лифтинг-эффект и повышение упругости.

Эта программа легко интегрируется в повседневную жизнь и предлагает альтернативу инвазивным процедурам.

Благодаря этой программе вы сможете выглядеть и чувствовать себя на 10 лет моложе, уверяют французские эксперты.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С20Н30О) — жирорастворимый антиоксидант.

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч.  «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C6H8O6, является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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