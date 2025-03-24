Французские дерматологи раскрыли секрет: как выглядеть на 10 лет моложе без уколов

Откройте для себя новую процедуру ухода за кожей от дерматологов, которая поможет вам выглядеть моложе на 9,6 лет, как уверяют французские дерматологи.
Эта программа состоит из простых шагов и эффективных средств, которые помогут омолодить и улучшить текстуру кожи
Хотите иметь сияющую, упругую и молодую кожу? Современные достижения в дерматологии помогут вам достичь этого.
Новая методика ROC 35 и передовые технологии помогают уменьшить признаки старения, сделать кожу более эластичной и сияющей всего за несколько недель, сообщает французское издание Doctissimo.
Вот основные этапы ухода за кожей:
Бренд RoC разработал комплексную программу, которая включает пять процедур с четырьмя активными ингредиентами:
Программа включает три ключевых шага:
Клинические испытания показали, что за месяц использования программы можно добиться следующих результатов:
Эта программа легко интегрируется в повседневную жизнь и предлагает альтернативу инвазивным процедурам.
Благодаря этой программе вы сможете выглядеть и чувствовать себя на 10 лет моложе, уверяют французские эксперты.
Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С20Н30О) — жирорастворимый антиоксидант.
Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч. ἀ «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C6H8O6, является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.
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