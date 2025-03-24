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Календула, морковь и кофе творят чудеса: три главных секрета красоты кожи этой весной

2:18
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С приходом весны наша кожа нуждается в особом уходе, чтобы восстановиться после зимних холодов и серости. Три натуральных компонента — морковь, кофейная гуща и календула — помогут вернуть коже сияние, гладкость и здоровый цвет. Эти средства эффективно очищают, уменьшают покраснения и предотвращают старение кожи. Вот три простых шага, которые помогут подготовить кожу к новому сезону.

Девушка
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка
  1. Кофейная гуща для мягкого отшелушивания. Зимой наша кожа страдает от сухости и тусклости, поэтому важно регулярно ее очищать и отшелушивать. Кофейная гуща — это доступный и натуральный эксфолиант, который мягко удаляет омертвевшие клетки, улучшает текстуру кожи и делает ее более гладкой и сияющей. Благодаря высокому содержанию кофеина, гуща также помогает уменьшить отеки и темные круги под глазами, придавая коже свежий и отдохнувший вид. Кроме того, использование кофейной гущи — это отличный способ переработки отходов.
  2. Морковь для здорового сияния. Морковь не только вкусный овощ, но и мощный источник витамина А, который необходим для здоровья кожи. Регулярное использование моркови в уходе поможет вернуть коже естественное сияние и подготовить ее к весеннему солнцу. Витамин А также обладает антиоксидантными свойствами, которые защищают кожу от преждевременного старения. Кроме того, морковь способствует равномерному загару, делая кожу более привлекательной.
  3. Календула для успокоения и восстановления. Весной наша кожа часто страдает от перепадов температур, что может привести к покраснениям и раздражениям. Календула — это растение, известное своими успокаивающими и восстанавливающими свойствами. Она эффективно снимает зуд и покраснения, делая кожу мягкой и гладкой. Благодаря своим противовоспалительным и заживляющим свойствам, календула помогает коже быстрее восстанавливаться после зимних повреждений. Включите этот ингредиент в свой уход, чтобы встретить весну с здоровой и ухоженной кожей.

Уточнения

Кале́ндула или Ноготки́ (лат. Caléndula) — род травянистых растений семейства Астровые (Asteraceae).
 

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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