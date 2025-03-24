Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайна движения континентов: подземные океаны могут объяснить, почему двигаются материки
Роботы вместо людей: турецкий завод нового поколения появится в Болгарии
Ландшафт нового уровня: что можно сделать из габионов на участке
Новый хит Netflix Электрическое государство: почему фильм смотрят, не отрываясь
Когда начинать сбор сока берёзы: оптимальные сроки
Три вопроса к тренеру: как понять, что инструктор вам не подходит
Вы удивитесь, почему косметологи не советуют скрабировать лицо в домашних условиях
Этот сицилийский замок X века парит над морем: захватывающий вид и секрет Марии Прекрасной
Индийский чай, который заставит ваш организм отказаться от сахара

Массаж, который творит чудеса: снимаем стресс и восстанавливаем силы за 10 минут

2:23
Моя семья » Красота и стиль

После долгого рабочего дня, наполненного стрессом и физическим напряжением, расслабляющий массаж может стать отличным способом восстановить силы и улучшить самочувствие. Это не только приятная процедура, но и эффективный способ борьбы с усталостью и напряжением в теле. Рассмотрим несколько простых техник массажа, которые можно выполнить в домашних условиях.

массаж
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
массаж

Подготовка к массажу

Для начала создайте расслабляющую атмосферу в комнате. Убедитесь, что в помещении тихо, приглушите свет и поставьте успокаивающую музыку. Используйте ароматные масла, такие как лаванда или розмарин, которые помогают снять стресс и расслабить мышцы. Можете также использовать массажные кремы или гели для комфортного скольжения рук.

Техники массажа

Начинайте с лёгких поглаживающих движений, чтобы подготовить кожу и мышцы. Для области шеи и плеч применяйте мягкие круговые движения, надавливая на мышцы, чтобы расслабить их. Если чувствуете напряжение, увеличьте давление. Для спины используйте более интенсивные движения: располагайте ладони по обеим сторонам позвоночника и аккуратно двигайтесь вверх и вниз, чтобы расслабить мышцы.

Массаж рук и ног

Не забывайте уделить внимание рукам и ногам, особенно если на протяжении дня вы много стояли или ходили. Начинайте с поглаживаний от запястья к плечу и от лодыжки к бедрам. Для ног используйте круговые движения на икроножных мышцах и массируйте стопы, что способствует улучшению кровообращения и снятию усталости.

Расслабление мышц стоп

Завершите массаж расслабляющим воздействием на стопы. Это поможет снять напряжение, особенно если в течение дня ваши ноги сильно уставали. Используйте технику надавливания на точки на стопах и аккуратно прокачайте пальцы.

Расслабляющий массаж — это не только способ физического восстановления, но и метод борьбы со стрессом. Он помогает улучшить кровообращение, снять усталость и расслабить напряженные мышцы. Регулярно проводя такие процедуры дома, вы будете чувствовать себя лучше, а каждый вечер станет временем для релаксации и восстановления.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции
Авиация
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции Аудио 
Психологи назвали фильмы, которые стоит посмотреть каждому для понимания психического здоровья
Зарубежное кино
Психологи назвали фильмы, которые стоит посмотреть каждому для понимания психического здоровья Аудио 
Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка
Домашние животные
Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка Аудио 
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Провал на 40 млрд: почему Европа отвернулась от Киева — Зеленский теряет последних союзников Дмитрий Плотников
Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Не спешите поворачивать ключ: одна мелочь перед запуском двигателя продлит ему жизнь
Не спешите поворачивать ключ: одна мелочь перед запуском двигателя продлит ему жизнь
Последние материалы
Технология подготовки лука перед посадкой: секреты, проверенные временем
Мелочи решают всё: 5 безобидных изменений в авто, которые превращаются в штрафы
Финансирование оборонной промышленности: французам предложат выбрать, но не заставят
После 40 лет кожа висит? Есть решение: этот метод вернёт телу молодость
Картофельные очистки – в мусорку? Стоп! Узнайте, как превратить их в деликатес
Массаж, который творит чудеса: снимаем стресс и восстанавливаем силы за 10 минут
Подземный океан: как гигантские морские черви выживают в экстремальных условиях
Старую мебель обновляют так: интерьер становится дороже без ремонта
Анфиса Чехова инициировала законопроект об обязательном просмотре турецких сериалов мужчинами
Забудьте о макаронах: эта крупа стабилизирует сахар в крови и помогает худеть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.