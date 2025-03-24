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Магия нижнего белья: выбираем модель, которая идеально подчеркивает фигуру

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Выбор правильного нижнего белья играет важную роль в формировании уверенности и комфорта. Подходящее белье может не только подчеркнуть достоинства фигуры, но и скрыть её недостатки. Важно учитывать несколько факторов, чтобы сделать идеальный выбор.

Нижнее белье
Фото: https://www.freepik.com
Нижнее белье

Знайте свою форму

Первый шаг — определить тип вашей фигуры. 

  • Для треугольной или «грушевидной» формы подойдут модели с высоким поясом, которые поднимут талию. 
  • Если ваша фигура «песочные часы», выбирайте модели, акцентирующие талию. 
  • Для прямоугольной фигуры идеально подойдут бюстгальтеры с пуш-ап эффектом и нижнее бельё с деталями, которые создают линии и объём.

Правильный размер

Неправильно подобранное нижнее белье может нарушить пропорции или создать неудобства. Убедитесь, что чашки бюстгальтера полностью закрывают грудь, а трусики не оставляют следов на коже.

Ткани и фасоны

Для подчеркивания фигуры выбирайте ткани, которые хорошо тянутся и садятся по телу. Лёгкие кружевные модели идеально подходят для особых случаев, а хлопковые и микрофибровые — для повседневного ношения.

Правильное нижнее бельё может не только обеспечит комфорт, но и значительно улучшит внешний вид.

Уточнения

Нижняя оде́жда ни́жнее бельё, бельё нате́льное, арх. испо́днее — одежда, надеваемая непосредственно на тело человека и предназначенная для создания благоприятных гигиенических условий.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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