Дермапланинг для женщин: бреем лицо и наслаждаемся безупречной коже

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Дермапланинг, или бритьё лица, стал настоящим трендом среди женщин, стремящихся улучшить текстуру кожи и избавиться от нежелательных волосков. Однако прежде чем решиться на эту процедуру, важно понять все её особенности, преимущества и возможные риски.

Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бритва

Что такое дермапланинг?

Дермапланинг — это косметическая процедура, при которой с помощью специального инструмента (скальпеля или дермапланера) с кожи лица удаляются не только мёртвые клетки, но и пушковые волосы. Процедура не только помогает избавиться от нежелательных волосков, но и делает кожу более гладкой и ровной.

Преимущества дермапланинга

Одним из главных плюсов дермапланинга является улучшение текстуры кожи. Процедура помогает избавиться от ороговевших клеток, что способствует более глубокому проникновению активных ингредиентов из косметических средств. После дермапланинга кожа выглядит более свежей, а макияж ложится ровнее и держится дольше.

Важные моменты

Однако дермапланинг подходит не всем. Женщинам с чувствительной кожей или склонностью к акне лучше избегать этой процедуры, так как она может вызвать раздражение или воспаление. Также важно следить за гигиеной инструмента, чтобы избежать инфекций.

Если у вас нет противопоказаний, дермапланинг может стать отличным способом поддержания гладкости кожи и улучшения внешнего вида.

Уточнения

Бритьё — один из способов удаления волос или депиляции, при котором с помощью режущего инструмента (бритвы) удаляется не весь волос, а только видимая надкожная часть.



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