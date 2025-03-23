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Выбираешь джинсы? Забудь о скучных моделях – вот что тебе точно подойдёт

2:25
Моя семья » Красота и стиль

Найти идеальные джинсы — настоящая миссия, особенно когда хочется не просто красиво выглядеть, но и чувствовать себя удобно. В магазинах можно найти десятки вариантов, но те самые, которые идеально сидят, подчёркивают достоинства и скрывают недостатки, — это уже редкость. Чтобы не тратить часы на поиски, мы собрали советы, которые точно помогут сделать правильный выбор.

Джинсы
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джинсы

Силуэт джинсов

Сейчас в моде несколько популярных силуэтов, и каждый из них имеет свои особенности. Буткаты, с чуть расклешёнными штанинами, и джинсы с широкими брюками — настоящие фавориты сезона. Если хочешь что-то более классическое, прямые джинсы-трубы тоже остаются актуальными.

Для тех, кто всё же не может расстаться с облегающими джинсами, лучше выбирать модели с высокими сапогами или удлинённой верхней одеждой, чтобы сбалансировать силуэт. Еще один важный момент: следи за задними карманами! Они должны располагаться немного выше ягодиц — так джинсы подчеркнут твои формы и визуально сделают фигуру стройнее.

Посадка

Модные образы с джинсами на низкой талии могут выглядеть эффектно, но с ними не всегда легко найти стильный и комфортный вариант. Низкая посадка иногда делает фигуру непропорциональной, а также труднее комбинируется с другими вещами. Лучше выбрать джинсы со средней или завышенной посадкой — это универсальный и более безопасный вариант.

Не забывай, что сама ткань также влияет на посадку: плотный деним держит форму и утягивает фигуру, в отличие от более мягких, тянущихся тканей.

Цвет

Голубые джинсы — это классика, которая не выйдет из моды. Однако в этом сезоне особое внимание стоит уделить светло-синему дениму с потертостями (чем больше потертостей, тем лучше) и серому цвету. Эти оттенки придают джинсам стильный и немного винтажный вид.

Советы по выбору джинсов:

  • Обращай внимание на силуэт: выбирай расклешённые или прямые брюки.
  • Подумай о посадке: высокая талия — универсальный выбор.
  • Не забывай про ткань: плотный деним поможет сделать фигуру стройнее.
  • Экспериментируй с цветом: светлый и серый деним в тренде!

Уточнения

Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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