Весна пришла: забудь про старые ботинки, вот что ты должна носить

Межсезонье — это тот самый период, когда погода меняется, как в мыльной опере: дождь, солнечные лучи, и снова дождь. И, конечно, наш гардероб вынужден следовать этим капризам. Как выбрать такую обувь, чтобы не подхватить простуду, не перегреться и при этом оставаться стильной? Вот несколько универсальных вариантов для ранней весны.
Кто сказал, что в дождливую погоду нельзя выглядеть красиво? Для этого в гардеробе должны быть ботильоны на устойчивом каблуке. Шпильки — это не тот случай (если, конечно, ты не Сара Джессика Паркер), а вот "рюмочка" или блочный каблук вполне подойдут. Они дают стабильность и стиль в любых условиях.
Если твоя жизнь — это нескончаемые прогулки и активные дни, челси на плоской подошве — твой идеальный спутник. Однако важно обращать внимание на ширину голенища и удобный подъем. Примеряй обувь в носках, чтобы убедиться, что нога легко проходит в нее. Может показаться очевидным, но насколько неприятно, когда обувь оказывается слишком тесной или неудобной!
Не знаем, как ты, но мы уже устали от тяжелых зимних ботинок. Пора перевести ноги на кроссовки! Для весны лучше всего подходят минималистичные сникерсы из кожи, которые не пропускают влагу. Они легкие, удобные и подходят под любой стиль. Ноги скажут тебе спасибо!
Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги.
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