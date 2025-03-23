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Весна пришла: забудь про старые ботинки, вот что ты должна носить

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Межсезонье — это тот самый период, когда погода меняется, как в мыльной опере: дождь, солнечные лучи, и снова дождь. И, конечно, наш гардероб вынужден следовать этим капризам. Как выбрать такую обувь, чтобы не подхватить простуду, не перегреться и при этом оставаться стильной? Вот несколько универсальных вариантов для ранней весны.

Полка для обуви
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Полка для обуви

Ботильоны на каблуке: баланс между элегантностью и практичностью

Кто сказал, что в дождливую погоду нельзя выглядеть красиво? Для этого в гардеробе должны быть ботильоны на устойчивом каблуке. Шпильки — это не тот случай (если, конечно, ты не Сара Джессика Паркер), а вот "рюмочка" или блочный каблук вполне подойдут. Они дают стабильность и стиль в любых условиях.

Челси: для активных девушек, которые всегда в движении

Если твоя жизнь — это нескончаемые прогулки и активные дни, челси на плоской подошве — твой идеальный спутник. Однако важно обращать внимание на ширину голенища и удобный подъем. Примеряй обувь в носках, чтобы убедиться, что нога легко проходит в нее. Может показаться очевидным, но насколько неприятно, когда обувь оказывается слишком тесной или неудобной!

Кроссовки: легкость и комфорт для ног

Не знаем, как ты, но мы уже устали от тяжелых зимних ботинок. Пора перевести ноги на кроссовки! Для весны лучше всего подходят минималистичные сникерсы из кожи, которые не пропускают влагу. Они легкие, удобные и подходят под любой стиль. Ноги скажут тебе спасибо!

Уточнения

Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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