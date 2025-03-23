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Лак не держится? Узнай, как лекарства и мифы о маникюре все портят

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Вот несколько самых устойчивых заблуждений, которые давно не имеют отношения к реальности.

Женские руки
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женские руки

Миф № 1: Ногти должны "дышать"

Это самое популярное заблуждение. На самом деле у ногтей нет легких, и им не требуется приток воздуха извне. Весь кислород, который необходим ногтям для роста, поступает через кровоток. Внешняя среда не имеет к этому никакого отношения. Главное — нормальный приток крови, а не воздух.

Миф № 2: Ногтям нужно давать "отдохнуть" от лака

Отказ от лака не имеет никакого смысла, если ногти здоровы. Однако если на ногтевой пластине или коже вокруг нее появляются повреждения, инфекции или аллергические реакции, стоит повременить с маникюром и обратиться к врачу. Но это касается только специфических ситуаций, а не ежедневной практики.

Миф № 3: Гель лучше акрила

Гель и акрил — это не два разных продукта. Разница лишь в способе их полимеризации, а по сути, они одинаковы. При правильном применении и уходе, оба покрытия безопасны для ногтей и не приведут к их повреждению.

Миф № 4: Гель и акрил повреждают ногти

Это утверждение неправдиво, если процедуры выполняются правильно. Иногда после снятия покрытия ногти могут казаться более гибкими — это нормально. Под покрытием ногти получают больше влаги, и как только его снимаешь, эта влага быстро испаряется, возвращая ноготь в обычное состояние.

Миф № 5: Лак держится хуже из-за лекарств

Есть мнение, что лекарства могут снижать стойкость маникюра. Но на самом деле это не причина. Когда мы принимаем лекарства, обычно это связано с проблемами здоровья, которые могут негативно сказаться на состоянии ногтей. И чем слабее здоровье, тем быстрее будет отслаиваться лак.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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