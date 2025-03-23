Лак не держится? Узнай, как лекарства и мифы о маникюре все портят

Вот несколько самых устойчивых заблуждений, которые давно не имеют отношения к реальности.
Это самое популярное заблуждение. На самом деле у ногтей нет легких, и им не требуется приток воздуха извне. Весь кислород, который необходим ногтям для роста, поступает через кровоток. Внешняя среда не имеет к этому никакого отношения. Главное — нормальный приток крови, а не воздух.
Отказ от лака не имеет никакого смысла, если ногти здоровы. Однако если на ногтевой пластине или коже вокруг нее появляются повреждения, инфекции или аллергические реакции, стоит повременить с маникюром и обратиться к врачу. Но это касается только специфических ситуаций, а не ежедневной практики.
Гель и акрил — это не два разных продукта. Разница лишь в способе их полимеризации, а по сути, они одинаковы. При правильном применении и уходе, оба покрытия безопасны для ногтей и не приведут к их повреждению.
Это утверждение неправдиво, если процедуры выполняются правильно. Иногда после снятия покрытия ногти могут казаться более гибкими — это нормально. Под покрытием ногти получают больше влаги, и как только его снимаешь, эта влага быстро испаряется, возвращая ноготь в обычное состояние.
Есть мнение, что лекарства могут снижать стойкость маникюра. Но на самом деле это не причина. Когда мы принимаем лекарства, обычно это связано с проблемами здоровья, которые могут негативно сказаться на состоянии ногтей. И чем слабее здоровье, тем быстрее будет отслаиваться лак.
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
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