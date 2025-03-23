Прощай, врастание волос: секреты гладкости подмышек, которые ты точно не знала

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждое бритье подмышек не всегда проходит гладко: порезы, раздражение и врастание волос — знакомо? Но существует способ сделать этот процесс безболезненным и безопасным, и сегодня мы поделимся с тобой секретами, как добиться идеальной гладкости, как после лазерной эпиляции.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Гипергидроз

1. Подготовка — важный шаг

Перед бритьем важно размягчить кожу и волосы. Для этого проведи несколько минут в теплой ванной или под душем. Так ты сделаешь кожу более податливой, и бритва будет скользить гораздо легче. Не стоит забывать и о пилинге — он помогает избавиться от ороговевшего слоя кожи и предотвращает врастание волос. Для этого идеально подойдут энзимные пудры. Их нужно немного развести водой и массирующими движениями нанести на подмышки, а затем смыть.

2. Крем для бритья — твоё секретное оружие

После пилинга нанеси щедрый слой крема для бритья. Если его нет под рукой, отлично подойдет и бальзам для волос — эффект будет аналогичным. Это обеспечит мягкость и комфорт при бритье.

3. Как правильно брить подмышки

Теперь начинается сам процесс. Важно помнить, что волосы на подмышках растут в разных направлениях. Поэтому начни с того, чтобы бритвой двигаться вниз, а затем направляй её с одной стороны подмышки на другую. Не забывай промывать лезвия водой после каждого прохода, чтобы избежать забивания. Если используешь одноразовые станки, меняй их каждые 4-5 применений.

4. Завершающий этап — уход за кожей

После бритья важно успокоить кожу. Для этого используй крем с пантенолом. Он поможет предотвратить раздражение и увлажнит кожу, делая её мягкой и гладкой.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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