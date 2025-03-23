Тебе не нравится, когда аромат исчезает? Прекрати распылять духи в этих местах

Парфюмерия — это не просто запах, а настоящая инвестиция. В наши дни мы готовы тратить значительные суммы на ароматы, которые можем использовать годами. Но что делать, чтобы каждый миллилитр парфюма оправдывал эту стоимость и держался как можно дольше?
Многие из нас наносят парфюм на запястья или шею, но существует более эффективное место. Эксперт по ароматам, Беттина О'Нил, советует распылять духи на пупок. Несмотря на свою необычность, это место идеально подходит для сохранения аромата. "Пупок — вогнутая и теплая зона, и парфюм, попадающий туда, будет медленно и равномерно выделять аромат в течение дня", — объясняет она.
Еще один секрет стойкости парфюма — увлажнение кожи перед нанесением. Использование масла или лосьона для тела помогает парфюму лучше ложиться и оставаться на коже дольше. Важно, чтобы средство не имело резкого запаха или чтобы его аромат совпадал с нотами вашего парфюма.
"Трение разрушает верхние ноты аромата и нарушает его естественное развитие", — предупреждает Келли Куссман, эксперт по ароматам.
Запомни, чтобы твой парфюм оставался с тобой весь день, не стоит наносить его в традиционные места. Попробуй новые способы нанесения и избегай распространенных ошибок, чтобы аромат раскрывался во всей своей полноте и оставался стойким.
Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.
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