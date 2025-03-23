Тебе не нравится, когда аромат исчезает? Прекрати распылять духи в этих местах

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Парфюмерия — это не просто запах, а настоящая инвестиция. В наши дни мы готовы тратить значительные суммы на ароматы, которые можем использовать годами. Но что делать, чтобы каждый миллилитр парфюма оправдывал эту стоимость и держался как можно дольше?

Фото: https://www.freepik.com by freepic-diller Парфюм

Где распылять духи, чтобы аромат не исчез через пару часов

Многие из нас наносят парфюм на запястья или шею, но существует более эффективное место. Эксперт по ароматам, Беттина О'Нил, советует распылять духи на пупок. Несмотря на свою необычность, это место идеально подходит для сохранения аромата. "Пупок — вогнутая и теплая зона, и парфюм, попадающий туда, будет медленно и равномерно выделять аромат в течение дня", — объясняет она.

Еще один секрет стойкости парфюма — увлажнение кожи перед нанесением. Использование масла или лосьона для тела помогает парфюму лучше ложиться и оставаться на коже дольше. Важно, чтобы средство не имело резкого запаха или чтобы его аромат совпадал с нотами вашего парфюма.

Топ-5 распространенных ошибок при нанесении духов

Трение запястьев — одна из самых популярных ошибок. Наносить аромат на запястья можно, но не стоит тереть их друг о друга.

"Трение разрушает верхние ноты аромата и нарушает его естественное развитие", — предупреждает Келли Куссман, эксперт по ароматам.

Наносить духи на сухую кожу — сухая кожа не удерживает аромат, как увлажненная. Лучше использовать лосьон с легким запахом или без него перед тем, как распылить парфюм.

Распыление духов на шею — хоть шея и не является худшим местом для нанесения аромата, она часто подвергается воздействию воздуха, что делает аромат менее стойким. К тому же кожа на шее может быть чувствительной и раздражаться от спирта в составе.

Наносить парфюм только в одно место — аромат лучше сохраняется, если распределить его по нескольким участкам кожи. Это обеспечит его стойкость, а также равномерное раскрытие нот.

Переусердствовать с количеством — распылять духи нужно умеренно, на 2-3 места, чтобы они не стали слишком сильными и не навязчивыми.

Важные секреты парфюмерии

Запомни, чтобы твой парфюм оставался с тобой весь день, не стоит наносить его в традиционные места. Попробуй новые способы нанесения и избегай распространенных ошибок, чтобы аромат раскрывался во всей своей полноте и оставался стойким.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



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