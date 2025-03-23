Гель-лак, который ляжет как по маслу! Этот трюк точно изменит твой маникюр

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мечтаешь о маникюре, который выглядит так же профессионально, как в салоне? Узнай, как легко и быстро сделать идеальное покрытие под кутикулу с помощью простого, но действенного трюка.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Лак для ногтей

Техника идеального маникюра под кутикулу

Если ты когда-нибудь пыталась нанести гель-лак, не оставив пробелов возле кутикулы, ты, вероятно, сталкивалась с трудностью: лак иногда оказывается неровным или выходит за пределы ногтя. Но есть способ этого избежать!

Шаг 1: Первый слой

Возьми совсем немного лака и нанеси его на ноготь с помощью полусухой кисти. Оставь тонкий зазор у самой кутикулы. Этот зазор должен быть невидимым, поэтому не спеши. После того как первый слой нанесен, отправь руки в лампу для просушки.

Шаг 2: Работа с кистью

Когда первый слой просох, наберись терпения и возьми тонкую кисть с лаком. Аккуратно прокрась все места, где осталась "щель" между покрытием и кутикулой. После этого снова отправь руку в лампу.

Шаг 3: Второй слой

Теперь наноси второй слой лаком, более плотно, чтобы покрытие было ровным и без "проплешин". Тут важно не забыть покрыть все ногти.

Лайфхак для экономии времени

Если хочешь сэкономить время, не обязательно делать каждую руку по очереди. Сначала нанеси первый слой на все ногти и просуши их в лампе. Затем снова используй тонкую кисть, обработай все ногти и просуши их. В финале — покрой второй слой и суши сразу всю пятерню.

Этот трюк обеспечит идеальное покрытие под кутикулу, как в лучших салонах!

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.