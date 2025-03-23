Гель-лак, который ляжет как по маслу! Этот трюк точно изменит твой маникюр

Мечтаешь о маникюре, который выглядит так же профессионально, как в салоне? Узнай, как легко и быстро сделать идеальное покрытие под кутикулу с помощью простого, но действенного трюка.
Если ты когда-нибудь пыталась нанести гель-лак, не оставив пробелов возле кутикулы, ты, вероятно, сталкивалась с трудностью: лак иногда оказывается неровным или выходит за пределы ногтя. Но есть способ этого избежать!
Возьми совсем немного лака и нанеси его на ноготь с помощью полусухой кисти. Оставь тонкий зазор у самой кутикулы. Этот зазор должен быть невидимым, поэтому не спеши. После того как первый слой нанесен, отправь руки в лампу для просушки.
Когда первый слой просох, наберись терпения и возьми тонкую кисть с лаком. Аккуратно прокрась все места, где осталась "щель" между покрытием и кутикулой. После этого снова отправь руку в лампу.
Теперь наноси второй слой лаком, более плотно, чтобы покрытие было ровным и без "проплешин". Тут важно не забыть покрыть все ногти.
Если хочешь сэкономить время, не обязательно делать каждую руку по очереди. Сначала нанеси первый слой на все ногти и просуши их в лампе. Затем снова используй тонкую кисть, обработай все ногти и просуши их. В финале — покрой второй слой и суши сразу всю пятерню.
Этот трюк обеспечит идеальное покрытие под кутикулу, как в лучших салонах!
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
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