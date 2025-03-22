Осторожно: эти три метода подводки могут изменить твой взгляд на макияж навсегда

Если вам трудно найти подходящую линию для подводки, визажист Никола Маркова поделится тремя уникальными методами, которые подойдут как новичкам, так и опытным макияжистам. В этом видео она продемонстрирует, как работать с тенями, карандашом и фломастером, чтобы создать идеальные линии для глаз.

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1. Подводка с помощью теней и кисточки

Первый способ — это мягкая, едва заметная линия, идеально подходящая для повседневного макияжа. Для этого используйте тени темного оттенка и плоскую кисточку. Никола выбирает темно-коричневый цвет, но вы можете использовать любые тени.

"Я макаю кисть в тени и обтираю края, чтобы краска осталась только на кончике кисти. Сначала начинаю линию от внутреннего угла, постепенно сужая её. В конце я протягиваю линию немного вверх, чтобы глаза казались больше", — объясняет визажист.

Этот способ идеально подходит для тех, кто предпочитает лёгкий и естественный макияж, при этом не требующий много времени и усилий.

2. Подводка с помощью карандаша для глаз

Если вы хотите немного большей выразительности, используйте классический карандаш для глаз. Визажист рекомендует темно-коричневый карандаш, так как он менее агрессивен, чем черный, и легко исправляется.

"Я начинаю линию с внешнего уголка, постепенно ведя её к центру. Если нужно, я подтягиваю её к внутреннему уголку глаза, делая линию всё тоньше", — говорит Никола.

Для более естественного эффекта можно слегка растушевать линию ватным тампоном.

Этот метод подходит тем, кто ищет что-то более драматичное, но в то же время легко корректируемое.

3. Подводка с помощью фломастера

Для самых смелых визажист рекомендует классический фломастер с тонким кончиком. Он идеально подходит для точных линий и держится гораздо дольше, чем карандаш.

"Процесс аналогичен карандашу, но с маркером линия получается более чёткой и стойкой. Если у вас не получается провести ровную линию сразу, делайте это постепенно, не спеша", — советует Никола.

Этот способ идеально подходит для тех, кто хочет создать чёткую и стойкую линию с минимальными усилиями.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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