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Осторожно: эти три метода подводки могут изменить твой взгляд на макияж навсегда

Моя семья » Красота и стиль

Если вам трудно найти подходящую линию для подводки, визажист Никола Маркова поделится тремя уникальными методами, которые подойдут как новичкам, так и опытным макияжистам. В этом видео она продемонстрирует, как работать с тенями, карандашом и фломастером, чтобы создать идеальные линии для глаз.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by racool-studio is licensed under Public domian
Девушка

1. Подводка с помощью теней и кисточки

Первый способ — это мягкая, едва заметная линия, идеально подходящая для повседневного макияжа. Для этого используйте тени темного оттенка и плоскую кисточку. Никола выбирает темно-коричневый цвет, но вы можете использовать любые тени.

"Я макаю кисть в тени и обтираю края, чтобы краска осталась только на кончике кисти. Сначала начинаю линию от внутреннего угла, постепенно сужая её. В конце я протягиваю линию немного вверх, чтобы глаза казались больше", — объясняет визажист.

Этот способ идеально подходит для тех, кто предпочитает лёгкий и естественный макияж, при этом не требующий много времени и усилий.

2. Подводка с помощью карандаша для глаз

Если вы хотите немного большей выразительности, используйте классический карандаш для глаз. Визажист рекомендует темно-коричневый карандаш, так как он менее агрессивен, чем черный, и легко исправляется.

"Я начинаю линию с внешнего уголка, постепенно ведя её к центру. Если нужно, я подтягиваю её к внутреннему уголку глаза, делая линию всё тоньше", — говорит Никола.

Для более естественного эффекта можно слегка растушевать линию ватным тампоном.

Этот метод подходит тем, кто ищет что-то более драматичное, но в то же время легко корректируемое.

3. Подводка с помощью фломастера

Для самых смелых визажист рекомендует классический фломастер с тонким кончиком. Он идеально подходит для точных линий и держится гораздо дольше, чем карандаш.

"Процесс аналогичен карандашу, но с маркером линия получается более чёткой и стойкой. Если у вас не получается провести ровную линию сразу, делайте это постепенно, не спеша", — советует Никола.

Этот способ идеально подходит для тех, кто хочет создать чёткую и стойкую линию с минимальными усилиями.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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