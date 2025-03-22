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Джинсы, прощай! Замшевые брюки — тренд, который вернулся, чтобы остаться

1:58
Моя семья » Красота и стиль

Весной 2025 года все снова меняется. И если вы думали, что джинсы всегда будут с вами, то, похоже, они уступят место чему-то новому. Привычный гардероб придётся обновить, а любимые джинсы теперь не будут на первом месте. Что же станет главной тенденцией этой весной?

Джинсы
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джинсы

Встречайте замшевые брюки

Если вы любите стиль 70-х, то эта весна точно порадует вас. Это тот самый тип брюк, которые были популярны у женщин в 70-е годы и, похоже, возвращаются на подиумы и в повседневный гардероб. Замшевые брюки снова актуальны и на пике моды. Но будьте готовы: это не просто очередной тренд, а истинное возвращение в прошлое, которое может стать вашим новым фаворитом.

Что нужно знать о замшевых брюках

В отличие от джинсов, замша требует особого ухода. Они не подходят для обычной стирки в машинке, и вам придется приложить усилия, чтобы сохранить их в идеальном состоянии. Легче всего чистить такие брюки с помощью кожаной щетки и специального моющего средства. Конечно, если у вас нет времени на уход, можно смело отнести их в химчистку.

Удобство и стиль на первое место

Замшевые брюки не только стильные, но и невероятно удобные. Они идеально подойдут для тех, кто ценит комфорт в одежде, но не готов отказываться от модных новинок. Это будет тот элемент гардероба, который придаст вашему стилю свежести и оригинальности. Не упустите шанс обновить свой гардероб и добавить пару таких брюк в коллекцию.

Джинсы делают перерыв

Да, джинсы по-прежнему не утратят своей популярности, но этой весной они окажутся в тени замшевых брюк. Этот тренд точно стоит попробовать, ведь такие брюки помогут создать стильный образ, который будет в центре внимания.

Уточнения

Брю́ки (мн. ч., через нидерл. broek, от лат. brācaв), также штаны́ (мн. ч., заимствовано из тюркских языков), или портки́ (мн. ч., др.-рус. пъртъкъ, от ед. ч. пъртъ, однокоренное — портной) — предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть туловища и обе ноги по отдельности с помощью штанин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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