Как выглядеть на 10 лет моложе, не выходя из дома — секрет, который скрывает японский макияж

2:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хотите выглядеть моложе, свежее и словно только что вернулись с прогулки на свежем воздухе? Макияж Igari — это то, что вам нужно! Этот тренд из Японии подарит вашей коже сияние и натуральный румянец, не перегружая образ. Узнайте, как добиться эффекта идеальной кожи, используя всего несколько шагов.

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Что такое макияж Igari

Макияж Igari — это стиль, который делает акцент на естественном сиянии кожи. Секрет заключается в легком румянце, который наносится не на скулы, как мы привыкли, а на область под глазами и на нос. Такой макияж придает лицу свежий, розовый оттенок и создает эффект молодой, здоровой кожи. В отличие от других трендов, Igari подчеркивает природную красоту, придавая коже легкость и сияние.

Шаги для макияжа Igari

Шаг 1: Подготовка кожи

Начните с легкого скраба для очистки кожи, а затем нанесите увлажняющий крем, чтобы кожа была максимально увлажненной. Для макияжа выбирайте легкие средства с минимальным покрытием, которые подойдут для создания свежего тона. Хорошо, если в составе будут светоотражающие частицы.

Шаг 2: Румяна для естественного сияния

Нанесите кремовые или жидкие румяна нежно-розового или персикового оттенка. Главное — правильно их расположить. Вместо привычного нанесения на скулы, распределите румяна под глазами и на носу, двигаясь к вискам. Это создаст вид свежести и моложавости, как будто вы только что вернулись с прогулки по лесу.

Шаг 3: Легкость на глазах и губах

В макияже Igari глаза и губы остаются максимально естественными. Наносите немного румян на веки для создания мягкого монохромного образа. Если хотите использовать тушь, то наносите её очень аккуратно, чтобы не перегрузить взгляд. Губы можно покрыть увлажняющим бальзамом или прозрачным блеском.

Шаг 4: Завершающий штрих

Чтобы макияж сохранился весь день, используйте фиксатор макияжа и легкую прозрачную пудру для зоны Т. Но не переборщите с пудрой на щеках, чтобы сохранить эффект свежести.

Почему стоит попробовать

Макияж Igari идеально подходит для тех, кто хочет выглядеть естественно и свежо. Он подчеркивает ухоженную кожу и минимизирует признаки усталости, создавая эффект лифтинга. Подходит для любого повода — от повседневного до важного мероприятия.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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