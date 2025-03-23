Жирная или сухая? Простой тест поможет узнать ваш тип кожи за минуту

Знание своего типа кожи — ключ к эффективному уходу. Неправильно подобранные средства могут привести к сухости, высыпаниям, жирному блеску или раздражению. Если нет возможности посетить косметолога, можно самостоятельно определить тип кожи с помощью простых тестов. Разберёмся, как это сделать и какие средства подойдут для каждого типа.
Этот способ позволяет быстро понять, склонна ли кожа к жирности. Умойтесь мягким средством и не наносите уходовую косметику. Через час приложите к лицу чистую бумажную салфетку. Оцените результат:
Как кожа реагирует на очищение, многое говорит о её типе.
Обратите внимание, как кожа реагирует на смену погоды, косметику и питание:
Определить свой тип кожи можно в домашних условиях, если обратить внимание на её реакции и провести несколько простых тестов. Правильный уход, подобранный с учётом особенностей кожи, поможет сохранить её здоровье и красоту без лишних затрат и экспериментов.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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