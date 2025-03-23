Жирная или сухая? Простой тест поможет узнать ваш тип кожи за минуту

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Знание своего типа кожи — ключ к эффективному уходу. Неправильно подобранные средства могут привести к сухости, высыпаниям, жирному блеску или раздражению. Если нет возможности посетить косметолога, можно самостоятельно определить тип кожи с помощью простых тестов. Разберёмся, как это сделать и какие средства подойдут для каждого типа.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Способы определения типа кожи

1. Метод салфетки

Этот способ позволяет быстро понять, склонна ли кожа к жирности. Умойтесь мягким средством и не наносите уходовую косметику. Через час приложите к лицу чистую бумажную салфетку. Оцените результат:

Жирные пятна на всей поверхности — кожа жирная.

— кожа жирная. Жирные следы только в Т-зоне (лоб, нос, подбородок) — кожа комбинированная.

(лоб, нос, подбородок) — кожа комбинированная. Отсутствие следов жира — кожа нормальная или сухая.

2. Тест на ощущения после умывания

Как кожа реагирует на очищение, многое говорит о её типе.

Ощущение стянутости, сухости, шелушение — кожа сухая, ей не хватает липидов и влаги.

— кожа сухая, ей не хватает липидов и влаги. Комфортное ощущение, нет жирного блеска или сухости — кожа нормальная.

— кожа нормальная. Жирный блеск на лбу, носу и подбородке, но сухость на щеках — кожа комбинированная.

— кожа комбинированная. Жирный блеск по всему лицу, поры расширены, возможны высыпания — кожа жирная.

3. Наблюдение за реакцией кожи

Обратите внимание, как кожа реагирует на смену погоды, косметику и питание:

Сухая кожа часто шелушится зимой.

часто шелушится зимой. Жирная быстро начинает блестеть и склонна к высыпаниям.

быстро начинает блестеть и склонна к высыпаниям. Чувствительная реагирует на косметику покраснением и зудом.

Как подобрать идеальный уход

Сухая кожа — мягкое очищение, кремы с маслами (ши, авокадо), избегать спиртовых тоников. Жирная кожа — гели с салициловой кислотой, лёгкие флюиды, без плотных кремов. Комбинированная кожа — матирующие средства для Т-зоны, увлажняющие для щёк, ниацинамид. Нормальная кожа — лёгкий крем, мягкое очищение, солнцезащитные средства. Чувствительная кожа — гипоаллергенная косметика, пантенол, алоэ.

Определить свой тип кожи можно в домашних условиях, если обратить внимание на её реакции и провести несколько простых тестов. Правильный уход, подобранный с учётом особенностей кожи, поможет сохранить её здоровье и красоту без лишних затрат и экспериментов.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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