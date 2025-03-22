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Забудьте всё, что вы знали о снятии макияжа — это средство изменит ваши представления

2:26
Моя семья » Красота и стиль

В поисках идеального очищающего средства? Мы нашли простое, но невероятно эффективное решение, которое подарит вашей коже мягкость и чистоту: двухфазный очищающий лосьон, который можно приготовить в домашних условиях всего из двух ингредиентов!

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Что понадобится для этого чудо-средства

Только два компонента: розовая вода и миндальное масло. Смешав их, вы получаете средство, которое не только эффективно удаляет макияж, но и ухаживает за кожей, делая её сияющей и увлажнённой.

Розовая вода — секрет красоты через века

Розовая вода не только пахнет волшебно, но и обладает мощными антиоксидантными свойствами, а также витаминами, которые идеально подходят для ухода за кожей любого типа. С помощью дистилляции лепестков роз получается чудесный тоник, который помогает увлажнить и тонизировать кожу. Кроме того, она восстанавливает уровень рН и защищает кожу от воздействия внешней среды, сужает поры и снимает воспаления.

Если у вас есть покраснения от солнечных ожогов или раздражения, розовая вода с ними справится за считанные минуты. А ещё этот эликсир красоты действует как ароматерапия — он снимает стресс и поднимает настроение!

Миндальное масло — лёгкость и питание для кожи

Миндальное масло — универсальное средство, которое подходит для любого типа кожи, даже для самой чувствительной. Оно идеально увлажняет, успокаивает воспаления и помогает восстановить кожу. Это масло обладает лёгкой текстурой, которая не оставляет жирных следов, а также помогает удалить даже водостойкий макияж.

Основное преимущество миндального масла в том, что оно быстро впитывается и действует без ощущения тяжести, что делает его идеальной основой для домашнего очищающего средства.

Как приготовить очищающее средство

Смешайте розовую воду и миндальное масло в пропорции 1:1. Этого средства будет достаточно, чтобы не только смыть макияж, но и обеспечить коже комфорт и увлажнение на весь день.

Теперь вам не нужно тратить деньги на дорогие косметические средства. Всё, что нужно для заботы о вашей коже, доступно в домашних условиях!

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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