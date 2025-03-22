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Магия консилера: скрываем всё, что вы не хотите показывать

2:38
Моя семья » Красота и стиль

Консилер — это магическое средство, которое незаменимо в косметичке каждой женщины. Он способен скрыть все недостатки кожи, выровнять цвет и даже создать иллюзию идеального лица. Но знаете ли вы все секреты его использования?

Косметика
Фото: https://www.freepik.com
Косметика

Визажист и стилист Никола Маркова делится основными советами, как выбрать консилер и использовать его правильно, чтобы он стал вашим незаменимым помощником в повседневном макияже.

Секреты идеального покрытия

Вы, наверное, уже знакомы с тональным кремом, который помогает скрыть недостатки кожи. Однако консилер — это более точечное средство, которое наносится только на проблемные зоны. Он должен быть в тон вашему основному макияжу, чтобы результат был естественным.

"Для фиксации консилера используйте пудру", — советует Никола.

Освежите взгляд

Консилер — это не только средство для маскировки, но и для осветления кожи. Особенно если речь идет об области под глазами или вокруг рта. Для этих зон выбирайте консилер на два тона светлее, чтобы скрыть темные пятна и подарить лицу свежесть и сияние. Такой подход не только освежит лицо, но и сделает его визуально моложе.

"Вы также можете использовать консилер как основу под тени для век. Важно помнить, что многие консилеры водостойкие, и благодаря этому они могут удерживать тени на месте весь день", — добавляет визажист.

Цветокорректоры — ваш лучший друг

Для точечной маскировки можно использовать цветокорректоры. Визажист рекомендует:

  • Желтый консилер — маскирует фиолетовые пятна, например, синяки.
  • Фиолетовый — идеально скрывает желтоватые участки или помогает освежить светлую кожу.
  • Оранжевый — нейтрализует синие круги под глазами.
  • Розовый — скрывает веснушки, пигментные пятна и родинки.

Как выбрать консилер

Консилеры бывают разных видов: жидкие, кремовые и пудровые. Всё зависит от ваших предпочтений и типа кожи.

  • Кремовые консилеры идеально подходят для жирной или проблемной кожи, так как обеспечивают плотное покрытие.
  • Жидкие консилеры — более легкие и идеально подходят для зрелой кожи, не подчеркивая морщины.
  • Пудровые консилеры обеспечивают наивысшее покрытие и могут скрыть даже татуировки.

Теперь, вооружившись знаниями о консилере, вы сможете правильно выбрать нужный оттенок и текстуру, чтобы ваше лицо всегда выглядело безупречно.

Уточнения

Консилер (англиц. от conceal «прятать; маскировать; скрывать») маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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