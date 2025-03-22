Эта поза во сне стирает морщины лучше любого крема

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы редко задумываемся, в какой позе засыпаем — главное, чтобы было удобно. А зря: положение тела во сне может не только влиять на самочувствие, но и "рисовать" на лице морщины.

Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik Девушка перед сном

Сон, который старит лицо

Если вы привыкли спать на боку или животе, готовьтесь к тому, что на коже со временем появятся заломы — особенно на щеках и шее. Эти складки от подушки сначала исчезают утром, но со временем становятся постоянными.

Сон, который работает на молодость

Лучше всего спать на спине. В таком положении кожа лица не сминается, а кровообращение улучшается — к клеткам поступает больше кислорода. Утром вы просыпаетесь без отеков, заломов и синяков под глазами.

Как приучить себя к новой позе

— Подложите под колени валик или свернутое полотенце — это разгрузит поясницу и не даст перевернуться.

— Лягте ближе к краю кровати — мозг будет осторожнее контролировать движения во сне.

— Замените наволочку на шелковую. Такая ткань снижает трение кожи, даже если вы немного ворочаетесь.

Плюс для волос и желудка

Шелковая наволочка полезна не только коже, но и волосам: она не впитывает жир и влагу, благодаря чему локоны меньше секутся и дольше остаются чистыми. А ещё сон на спине уменьшает риск изжоги — желудочный сок не попадает в пищевод, пищеварение работает спокойнее.

Да, сначала будет непривычно. Но через пару недель тело адаптируется. Уже через месяц вы заметите, как подтягивается контур лица, исчезают отёки и кожа выглядит свежее.

Иногда секрет молодости — не в баночках, а просто в том, как вы спите.

Уточнения

Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.