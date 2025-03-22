Эта поза во сне стирает морщины лучше любого крема

Мы редко задумываемся, в какой позе засыпаем — главное, чтобы было удобно. А зря: положение тела во сне может не только влиять на самочувствие, но и "рисовать" на лице морщины.
Сон, который старит лицо
Если вы привыкли спать на боку или животе, готовьтесь к тому, что на коже со временем появятся заломы — особенно на щеках и шее. Эти складки от подушки сначала исчезают утром, но со временем становятся постоянными.
Сон, который работает на молодость
Лучше всего спать на спине. В таком положении кожа лица не сминается, а кровообращение улучшается — к клеткам поступает больше кислорода. Утром вы просыпаетесь без отеков, заломов и синяков под глазами.
Как приучить себя к новой позе
— Подложите под колени валик или свернутое полотенце — это разгрузит поясницу и не даст перевернуться.
— Лягте ближе к краю кровати — мозг будет осторожнее контролировать движения во сне.
— Замените наволочку на шелковую. Такая ткань снижает трение кожи, даже если вы немного ворочаетесь.
Плюс для волос и желудка
Шелковая наволочка полезна не только коже, но и волосам: она не впитывает жир и влагу, благодаря чему локоны меньше секутся и дольше остаются чистыми. А ещё сон на спине уменьшает риск изжоги — желудочный сок не попадает в пищевод, пищеварение работает спокойнее.
Да, сначала будет непривычно. Но через пару недель тело адаптируется. Уже через месяц вы заметите, как подтягивается контур лица, исчезают отёки и кожа выглядит свежее.
Иногда секрет молодости — не в баночках, а просто в том, как вы спите.
Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
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