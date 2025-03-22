Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Станьте продуктивнее, тренируя не тело, а мозг: мощная концентрация и ясный ум
Продукт, который защищает сердце, мозг и кишечник – и он уже есть на вашей кухне
Рыба тает во рту — а вы тратили на неё всего 20 минут
Когда фитнес превращает вас в зомби: как понять, что организму не хватает калорий
Мифическая химера ближе, чем вы думали: вот где она прячется
Сеул сделал ставку на других поставщиков? Россия стремительно теряет угольный рынок Южной Кореи
Уходят из Гуево. Операция по зачистке Курского приграничья входит в завершающую фазу
Шоу-бизнес или политика? Как Макгрегор решил стать президентом Ирландии
Месяц прогулок с утяжелителем изменит ваше тело: хороший эффект за 30 дней

Эта поза во сне стирает морщины лучше любого крема

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Мы редко задумываемся, в какой позе засыпаем — главное, чтобы было удобно. А зря: положение тела во сне может не только влиять на самочувствие, но и "рисовать" на лице морщины.

Девушка перед сном
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Девушка перед сном

Сон, который старит лицо

Если вы привыкли спать на боку или животе, готовьтесь к тому, что на коже со временем появятся заломы — особенно на щеках и шее. Эти складки от подушки сначала исчезают утром, но со временем становятся постоянными.

Сон, который работает на молодость

Лучше всего спать на спине. В таком положении кожа лица не сминается, а кровообращение улучшается — к клеткам поступает больше кислорода. Утром вы просыпаетесь без отеков, заломов и синяков под глазами.

Как приучить себя к новой позе

— Подложите под колени валик или свернутое полотенце — это разгрузит поясницу и не даст перевернуться.
— Лягте ближе к краю кровати — мозг будет осторожнее контролировать движения во сне.
— Замените наволочку на шелковую. Такая ткань снижает трение кожи, даже если вы немного ворочаетесь.

Плюс для волос и желудка

Шелковая наволочка полезна не только коже, но и волосам: она не впитывает жир и влагу, благодаря чему локоны меньше секутся и дольше остаются чистыми. А ещё сон на спине уменьшает риск изжоги — желудочный сок не попадает в пищевод, пищеварение работает спокойнее.

Да, сначала будет непривычно. Но через пару недель тело адаптируется. Уже через месяц вы заметите, как подтягивается контур лица, исчезают отёки и кожа выглядит свежее.

Иногда секрет молодости — не в баночках, а просто в том, как вы спите.

Уточнения

Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как правильно заводить машину, чтобы продлить срок службы мотора
Авто
Как правильно заводить машину, чтобы продлить срок службы мотора Аудио 
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Садоводство, цветоводство
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай Аудио 
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Домашние животные
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Кто лучше? Сравнительные характеристики тяжёлых танков Т-14 Армата и Челленджер-2 Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Последние материалы
Продукт, который защищает сердце, мозг и кишечник – и он уже есть на вашей кухне
Рыба тает во рту — а вы тратили на неё всего 20 минут
Когда фитнес превращает вас в зомби: как понять, что организму не хватает калорий
Мифическая химера ближе, чем вы думали: вот где она прячется
Сеул сделал ставку на других поставщиков? Россия стремительно теряет угольный рынок Южной Кореи
Уходят из Гуево. Операция по зачистке Курского приграничья входит в завершающую фазу
Шоу-бизнес или политика? Как Макгрегор решил стать президентом Ирландии
Месяц прогулок с утяжелителем изменит ваше тело: хороший эффект за 30 дней
Хватит обрезать волосы! Вот что нужно делать, чтобы они оставались здоровыми и длинными
Кошка не узнает вас после отпуска? Не паникуйте – вот что делать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.