Хотите сияющую кожу без операций? Вот что делают современные женщины

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современная косметология уже давно не ограничивается баночками с кремами. Сегодня результат, на который раньше уходили месяцы, можно получить всего за один визит к специалисту.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Массаж лица

Укол красоты: быстро, эффективно, без операций

Один из безусловных лидеров — ботулинотерапия. Эти инъекции избавляют от мимических морщин, расслабляя мышцы лица. Процедура занимает всего 15-20 минут, а первые изменения заметны уже через 5-7 дней. Эффект длится до полугода — потом можно повторить.

Хотите чёткий овал и пухлые губы?

Тогда на помощь придут филлеры с гиалуроновой кислотой. Они заполняют морщины, возвращают объём скулам, губам и подбородку. Помимо моментального эффекта, запускается естественная выработка коллагена. Результат держится от полугода до полутора лет. Но есть нюанс: за неделю до инъекций нужно отказаться от аспирина и других препаратов, разжижающих кровь.

Если кожа потускнела и появилась пигментация

Здесь подойдут мезотерапия и биоревитализация. Первая доставляет в кожу коктейль из витаминов, аминокислот и микроэлементов. Вторая — насыщает ткани гиалуроновой кислотой, глубоко увлажняя кожу. Курс из 3-5 процедур с интервалом в две недели — и лицо заметно преображается.

Особый метод — плазмотерапия

Этот способ используют при акне, тусклом цвете лица, выпадении волос и возрастных изменениях. Смысл в том, что вам вводят вашу же плазму, обогащённую тромбоцитами. Уже через 2-3 недели кожа становится более упругой, а с каждой процедурой эффект усиливается.

Молодость — это не чудо, а система

Главное — выбрать метод, который подходит именно вам, и довериться опытному специалисту. Современные инъекции — это уже не экзотика, а часть разумного ухода за собой, позволяющая выглядеть свежо без радикальных вмешательств.

Уточнения

Филлер (от англ. filler, заполнитель) в сериалах со сквозным сюжетом — дополнительный материал, связанный с основным сюжетом, добавляемый для увеличения длительности показа.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.