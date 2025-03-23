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Проблема секущихся концов? Вот как легко ей помочь — советы стилиста

1:32
Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины не знают, как правильно следить за волосами и обеспечивать быстрый рост. Стилист-колорист Ярослава Пивоварова дала несколько советов.

Волнистые волосы
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Волнистые волосы

Чтобы ускорить рост волос и улучшить их качество, запомните:

Пилинги полезны

"Именно от состояния кожи головы зависит количество и качество волос. Однако пилинги не стоит делать больше двух раз в месяц", — цитирует эксперта "СЭ".

Пилинг способствует улучшению кровообращения, что хорошо влияет на рост волос.

Необходимо "освежать волос" стрижкой

При первом появлении сечений на кончиках волос лучше сразу их отстричь. Иначе такая "елочка" из сеченых кончиков начнет быстро подниматься по волосам. Волос важно увлажнять.

Важна расчёска

Правильный выбор важен для быстрого роста волос. Утром и перед сном нужно делать легкий массаж головы, расчесывая волосы ото лба к шее.

Массаж кожи головы можно делать и руками.

Перед мытьем головы тоже нужно расчесываться. Мокрые волосы лучше не расчесывать.

Мойте голову правильно

Это нужно делать дважды. Во время первого мытья смывается грязь с кожи головы. При втором мытье шампунь начинает работать и выполнять функции, для которых он предназначен. Затем наносите кондиционер.

Когда сушите волос, нужно использовать термозащиту.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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