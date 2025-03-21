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Как подобрать уход для волос? Ваша причёска будет, как у девушки из рекламы

1:45
Моя семья » Красота и стиль

Весной многие девушки решаются сменить имидж, например, сделать новую причёску. Однако важно не только сходить в салон, но и ухаживать за волосом дома. Стилист по волосам, колорист Дина Попова рассказала, как делать это правильно.

Девушка укладывает волосы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка укладывает волосы

Она перечислила типы повреждения волос. Например, натуральные волосы, неокрашенные, могут повреждаться за счет окружающей среды — жесткой воды, сухого воздуха, солнца, морской воды. За ними лучше ухаживать с шампунями и кондиционерами с увлажняющими свойствами.

Не принесет вред и увлажняющая маска два раза в неделю.

"Чтобы окружающие факторы не проникали в волос, можно использовать кремы или сыворотки с SPF-фактором или термозащиту с полимеризующими свойствами", — цитирует стилиста "СЭ".

Также волос может быть термически поврежденным. Он имеет рыхлую кутикулу, часто сечется на концах. В таком случае подходят увлажняющие шампуни и восстанавливающие маски, но не очень плотной текстуры.

"Термозащита под фен или стайлеры используется обязательно. Утюжок лучше использовать один раз в две недели", — добавила эксперт.

По словам Поповой, химически поврежденные волосы — это самая сильная степень. Окрашивание с осветлением, химическая завивка, кератиновое выпрямление волос с термоинструментом — то, что повреждает волосы.

Для окрашенных волос подойдёт шампунь для сохранения цвета, кондиционер с увлажняющим эффектом и через две с половиной — три недели подключается восстанавливающая плотная маска для волос.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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