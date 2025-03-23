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Волны-призраки: эта прическа станет хитом 2025 года — раскрываем секрет

1:19
Моя семья » Красота и стиль

В 2025 году на пике популярности будут прически в стиле бохо, отличающиеся естественными текстурами и непринужденностью. Одной из таких тенденций стали волны-призраки, которые, по мнению известного парикмахера Тома Смита, идеально подходят для весны.

Волнистые волосы
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Волнистые волосы

Призрачные волны — это отдельные волны на волосах, создающие форму буквы "S". Эта прическа не требует использования специальных инструментов и отлично подходит для девушек с волнистыми волосами. Она сочетает в себе легкость и непринужденность, напоминая о богемных прическах 70-х годов, пишет греческое издание Vita.

Для создания призрачных волн на прямых волосах можно использовать различные техники завивки. После нанесения крема для завивки волосы нужно высушить естественным образом или использовать специальную плойку для завивки в стиле "русалка", предварительно обработав волосы термозащитным средством и расчесав их расческой с редкими зубьями.

Эта прическа универсальна и подходит как для повседневных образов, так и для более официальных мероприятий, добавляя свежести и легкости вашему виду. Чтобы прическа держалась дольше, зафиксируйте её лаком.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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