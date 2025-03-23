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Как правильно ухаживать за кожей тела: 7 секретов от дерматолога, которые вы не знали

2:45
Моя семья » Красота и стиль

Еженедельное использование скрабов является важным этапом ухода за кожей тела, как сообщила дерматолог-косметолог и пластический хирург Исита Ханалиева.

Крем для тела
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крем для тела

По её словам, даже при сухой коже необходимо использовать скраб для стимуляции естественного процесса обновления клеток. Однако для этого типа кожи рекомендуется выбирать мелкодисперсные скрабы. Для более грубой и жирной кожи подойдут средства с крупными частицами.

После процедуры скрабирования кожа лучше впитывает питательные кремы на 30-50%. Это происходит благодаря стимуляции обновления клеток, подчёркивает Газета.Ru.

Ханалиева также подчеркнула важность увлажнения и питания кожи. В зависимости от типа кожи, после душа можно использовать различные средства: молочко, эмульсию или жирный крем.

Для питания кожи наиболее эффективными являются витамины A, E и группы B. Увлажняющие компоненты, такие как гиалуроновая кислота, мочевина и другие, также играют важную роль.

Для разных зон тела требуются разные средства ухода, подчеркнула дерматолог. Например, на шее кожа тонкая и требует использования гидрофильных компонентов и более плотных текстур.

"Для кожи живота подходят дренирующие препараты — антицеллюлитные или согревающие. На ногах нужны плотные жирные текстуры с гидрофобными компонентами, чтобы кожа не трескалась", — рассказала Ханалиева.

Для сухой кожи рекомендуются средства на основе авокадо, мочевины или других масел. Жирная кожа лучше реагирует на гидрофильные, лёгкие увлажняющие средства с минимальным содержанием масел.

Ханалиева предостерегла от использования пилингов, так как они содержат несколько кислот одновременно, которые могут повредить кожу. Вместо этого она рекомендовала использовать скрабы и абразивы.

Также косметолог не советовала использовать масла для тела в чистом виде, так как они могут расширить поры и привести к появлению чёрных точек и закупорке сальных протоков. Вместо этого она предлагала смешивать масла с увлажняющими эмульсиями или кремами.

Не стоит забывать и об уходе за руками и ногами. Ханалиева отметила, что голени и локти требуют особого внимания, так как здесь мало сальных протоков и кожа быстро теряет питание и увлажнение. Для ног она рекомендовала использовать крем с 10% мочевины, который также можно наносить на локти и колени.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами). (См. также Пилинг).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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