Знаете ли вы, что ваш выбор обуви может изменить вашу осень? Открою вам секрет

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Фото: freepik is licensed under Public Domain Полка для обуви

Вы уже начинаете переживать о смене сезона и в поисках обуви, которая будет в тренде этой осенью? В этом нет ничего удивительного! Вот что стоит учесть при выборе идеальной пары обуви.

Мишель Свичеро, эксперт по моде и основатель сети благотворительных проектов premium Release, рассказывает о главных тенденциях, которые будут доминировать в осеннем сезоне.

Главные тренды осени 2025

Сезон осень 2025 обещает быть насыщенным стильными решениями. Туфли-лодочки с острым носом и средней пяткой — это идеальный выбор для тех, кто ищет элегантность без ущерба для комфорта. Они универсальны и подойдут как для офисных, так и для вечерних образов. Также не сдаёт позиции обувь на геометрическом каблуке: ботильоны с такими элементами идеально впишутся в любой осенний образ.

Для поклонников удобства есть хорошие новости — массивные лоферы и босоножки продолжают оставаться в тренде, сочетающиеся с повседневными и более утонченными нарядами.

Цвета осени: как выбрать идеальный оттенок

Цветовая палитра сезона — это глубокие землистые оттенки. Шоколадно-коричневый, карамельный и бордовый будут преобладать, добавляя элегантности любому наряду. Но для любителей яркости осень принесет нечто неожиданное: яркие цвета, такие как зелёный масло и кобальтовый синий, подарят образам индивидуальность и модную дерзость.

Для поклонников классики идеальным выбором станет off-white — цвет, который всегда актуален и не подвластен времени.

Как выбрать обувь для конкретного случая

Подбирая обувь, важно учитывать контекст мероприятия. Для формальных событий лучше выбрать туфли-лодочки или ботинки на структурированном каблуке. Они придадут вашему образу изысканность и завершенность.

В повседневной жизни элегантные лоферы или ботильоны идеально объединяют комфорт и стиль. А если предстоит непринуждённая встреча, босоножки или балетки будут отличным выбором для лёгкости и шарма.

Уточнения

Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги.



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