Готовы к модному хаосу? Эти неправильные пиджаки взорвут ваш весенний гардероб

2:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна — время для экспериментов с одеждой. Пуховики и длинные пальто постепенно отходят в сторону, уступая место лёгким и стильным вещам. Но чем же занять свой гардероб в этом сезоне? Ответ прост: теория неправильных пиджаков. Этот модный тренд словно разрушает все стандарты и даёт полную свободу для творчества.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Что такое "неправильный" пиджак

Концепция "неправильного" пиджака в моде была заимствована от теории неправильной обуви, популяризированной американским стилистом Эллисон Борнштейн. Она начала продвигать идею, что для создания интересного образа можно намеренно сочетать несочетаемое. Например, резиновые шлёпанцы с романтичным платьем или массивные кроссовки с брючным костюмом. Эта эклектичность с каждым годом становилась всё более популярной, а теперь вот тренд добрался и до верхней одежды.

Модные эксперименты с верхней одеждой

В 2025 году "неправильные" пиджаки и жакеты — это не только о несочетаемых нарядах, но и о смешении стилей и материалов. Тренчи, куртки-сарафаны, бомберы, дубленки — всё это вернулось в моду. Но наряду с ними появились и новинки: приталенные жакеты, накидки, джинсы индиго, куртки силуэта "песочные часы" и спортивные ветровки. Вместе эти элементы создают невероятные комбинации, которые можно смешивать и сочетать, не переживая о строгих правилах.

Как носить "неправильные" пиджаки

Вдохновением для теории неправильных пиджаков стали модные показы Burberry и Prada, где модели сочетали строгие жакеты с платьями в блёстках. Но можно идти ещё дальше: примером такого подхода стала стиль Алексы Чанг, которая много лет назад сочетала парки с кружевными платьями. В 2025 году этот стиль продолжает набирать популярность. Идеи для сочетаний без правил появляются каждый день: например, надеть строгий сарафанный пиджак поверх романтичного платья, брутальную кожаную куртку на лёгкое платье-комбинацию или бомбер на рубашку с костюмными брюками.

Почему стоит рискнуть

Теория неправильных пиджаков позволяет выйти за рамки привычных сочетаний и создавать смелые, но стильные образы. Это шанс добавить в свой гардероб элементы, которые раньше казались несовместимыми. И кто знает, возможно, этот подход станет вашим новым любимым трендом!

Уточнения

Пиджа́к (от англ. pea-jacket) — часть костюма, верхняя одежда с открытым отложным воротником и застёгивающимися на пуговицы полами.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.