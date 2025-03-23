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Глэмскуринг — секрет сияющей кожи, который покоряет мир красоты

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Современные тренды в косметологии продолжают удивлять новыми подходами и техниками, и один из самых ярких — глэмскуринг. Этот стильный тренд не только помогает улучшить внешний вид, но и дарит ощущение роскоши и ухоженности. В отличие от классического контуринга, глэмскуринг фокусируется на сиянии кожи и акцентировании на естественной красоте.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by halayalex is licensed under Public domian
Девушка

Что такое глэмскуринг?

Глэмскуринг — это сочетание двух техник: глэм-макияжа и скульптурирования лица. Вместо того чтобы затемнять области лица, как в традиционном контуринге, глэмскуринг использует светлые оттенки для акцентирования самых выигрышных зон. Основной акцент на сияние кожи, создание эффекта "здорового блеска" и лёгкой текстуры, что делает лицо свежим и выразительным.

Кому подходит глэмскуринг?

Глэмскуринг идеально подойдет тем, кто хочет достичь естественного, но выразительного образа. Этот тренд прекрасно смотрится на любом типе кожи и особенно хорош для людей с тусклой или усталой кожей, так как помогает освежить лицо и вернуть ему природное сияние. Также глэмскуринг — это отличный выбор для тех, кто предпочитает мягкий, но эффектный макияж без чётких линий и резких переходов.

Если вы хотите добавить в свой макияж эффект света и изящества, глэмскуринг — это ваш выбор. Этот тренд станет находкой для тех, кто стремится к естественности с элементами роскоши.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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