Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Решётка на плите стала липкой? Не тратьте силы — используйте это
Вот как эстетика 80-х возвращается весной-летом 2025 года: главные тренды
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
В поисках природы и истории: лучшие места для весенних прогулок на озере Маджоре
Мужчины больше не хотят детей: вот почему россияне не готовы к отцовству
Бросила пить кофе и узнала ужасную правду о своём здоровье
Не фантастика, а расчёт: как время может обмануть свои собственные законы
Как вернуть розам второе дыхание: обрезка и секреты ухода после цветения
Как превратить горькие корки грейпфрута в волшебные цукаты за 30 минут

Дороже — значит круче? Разбираемся, стоит ли крем за 8 тысяч хотя бы 8 секунд вашего внимания

Моя семья » Красота и стиль

Иногда мы с тоской смотрим на роскошную баночку на витрине и думаем: "А вдруг именно она — мой путь к идеальной коже?" Цена кусается, а обещания звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой. Так стоит ли платить больше за уход, или все это просто красивая упаковка?

Девушка
Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Оказывается, далеко не всегда высокая цена — это только про статус. В некоторых случаях — это результат серьёзных исследований, сложных формул и компонентов, которых нет в масс-маркете. Такой уход работает не на уровне "пахнет приятно", а на уровне клеток: восстанавливает барьер, повышает упругость, запускает регенерацию.

Когда цена действительно оправдана

Часто дорогие средства содержат активные ингредиенты, которых в недорогих продуктах просто нет или они представлены в минимальной дозе. Например, это могут быть пептиды, способные "включать" выработку коллагена, ферментированные экстракты для мягкого осветления и успокоения, либо многоуровневая гиалуроновая кислота, которая работает как снаружи, так и в глубине кожи.

Некоторые формулы основаны на запатентованных технологиях, где каждый этап доставки вещества продуман так, чтобы оно не просто осталось на поверхности, а проникло туда, где действительно нужно. Это особенно актуально при борьбе с возрастными изменениями, стрессом, обезвоживанием и тусклым тоном лица.

Когда не стоит переплачивать

Если у вас молодой тип кожи без особых проблем, базовый увлажняющий крем может работать ничуть не хуже люксового, особенно если вы уже соблюдаете грамотный уход: мягкое очищение, SPF, регулярное увлажнение. Роскошь в таком случае — это скорее удовольствие и эстетика, чем необходимость.

На что обращать внимание при выборе дорогого ухода

  • Читайте состав, а не только обещания.
  • Обращайте внимание на концентрации активных веществ.
  • Ищите упоминания клинических тестов.
  • Не забывайте про тип вашей кожи и её реальные потребности.

Помните: самое дорогое средство не заменит регулярности. Уход за кожей — это марафон, а не спринт. Но если хочется себя побаловать или решить конкретную задачу — продуманный "люкс" вполне может оказаться вложением, о котором не пожалеете.

Уточнения

Омоложе́ние или ревитализа́ция (дословно — "оживление" от лат. re… "повтор" + vita "жизнь"), реювена́ция (дословно — "омоложение" от лат. juvenālis "юношеский") — представление о возможности обратить вспять процесс старения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сладкие арбузы без рассады: метод, который перевернёт ваши привычки
Садоводство, цветоводство
Сладкие арбузы без рассады: метод, который перевернёт ваши привычки Аудио 
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Садоводство, цветоводство
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии Аудио 
Популярное
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула

Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.

Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Сводка с фронта: ВСУ готовятся к масштабному вторжению в Белгород, Киев ждёт боевые части НАТО Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру
Последние материалы
Подкормка, после которой лук растёт не по дням, а по часам
Запаска не нужна: этот трюк спасает водителей прямо на парковке
ТОП-5 самых массовых автобусов СССР
Театр Модерн сыграет шекспировскую трагедию в постановке Юрия Грымова
Главный культурный сюрприз Манхэттена: как финансовый район становится арт-пространством
Дали и его Торжество: Гала стала для Дали женой, матерью, музей и менеджером
Не дрессировка, а волшебство: как добиться от кошки послушания без слов
В Европе заговорили о перезапуске Северного потока
Любите молоко? А пробовали тараканье? Звучит отвратительно, но мир всё чаще смотрит в его сторону
ВС РФ выбили врага из северной части Гуево и берут посёлок в клещи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.