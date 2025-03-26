Локоны мечты — без сульфатов и пушистости: секрет кроется в средстве, которое ты уже покупаешь

2:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В мире ухода за волосами сложно найти метод, который бы не терял актуальности спустя месяцы. Но ко-вошинг — исключение. Эта техника захватила соцсети и сердца обладательниц вьющихся волос. Зачем мыть голову кондиционером и кому это подойдёт? Рассказываем всё, что нужно знать о самом мягком способе очищения волос.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с волнистыми волосами

Что такое co-wash

Нет, это не про "стирку вдвоём". Co-wash расшифровывается как conditioner-only washing, или мытьё только кондиционером. Это спасение для сухих и вьющихся волос, которым традиционные шампуни часто наносят больше вреда, чем пользы. Вместо агрессивных очищающих средств — мягкий уход, сохраняющий естественные масла и структуру локонов.

Почему стоит отказаться от шампуня?

Большинство шампуней содержат сульфаты, которые вымывают не только загрязнения, но и ценные липиды с кожи головы. Результат — сухость, ломкость и пушистость. Ко-вошинг действует иначе: деликатно очищает волосы, сохраняя влагу и природные масла, делая кудри мягкими, блестящими и чётко очерченными.

Для этого выбирайте кондиционеры без силиконов и сульфатов, но с маслами (авокадо, арганы, ши) и растительными экстрактами вроде алоэ вера или ромашки.

Подходит ли этот метод только кудрявым

Совсем нет. Даже если у вас прямые волосы, но они склонны к сухости, ломкости и пушению, ко-вошинг может быть для вас находкой. Главное — внимательно следить за состоянием кожи головы и не пренебрегать глубоким очищением раз в неделю.

Как часто можно делать co-wash

Частота зависит от индивидуальных потребностей. Но хотя бы один раз в неделю заменяйте привычное мытьё на кондиционерную ванну — и локоны отблагодарят вас.

Co-wash шаг за шагом

Намочите волосы и нанесите кондиционер от корней до кончиков.

и нанесите кондиционер от корней до кончиков. Массируйте кожу головы пальцами в течение пары минут.

пальцами в течение пары минут. Оставьте кондиционер на 5-10 минут.

Аккуратно расчешите волосы гребнем с широкими зубьями.

гребнем с широкими зубьями. Смойте тёплой водой , чтобы кутикула волос закрылась.

, чтобы кутикула волос закрылась. Нанесите несмываемую термозащиту и высушите волосы с диффузором.

и высушите волосы с диффузором. Не расчёсывайте сухие волосы! Просто встряхните локоны пальцами.

Бонус: эффект, который вы заметите уже после первого раза

Меньше пушистости.

Лёгкое расчёсывание.

Более чёткие локоны.

Естественный блеск.

Увлажнённая и довольная кожа головы.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.



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